De una selección que estuvo 18 partidos sin ganar en un Mundial al récord de Uruguay y más datos históricos

No hay nada para una selección como su debut en un Mundial. Son 84 las que ya dijeron presentes en la máxima cita del fútbol, pero hay algunas que tuvieron que esperar años e incluso una gran cantidad de partidos para celebrar por primera vez.

La Copa del Mundo de 2026 tuvo el debut de cuatro nuevas selecciones —Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán— y solo los africanos no pudieron romper la barrera de su primer gol. Además hay tres que aún siguen esperando ese primer grito sagrado: Trinidad y Tobago, China e Indonesia (como Antillas Holandesas).

Los trinitenses y los chinos no pudieron marcar en 270’, sin embargo el récord de sequía lo ostenta una selección sudamericana: Bolivia. El primer gol del de los del altiplano cayó recién en el tercer partido de su tercer Mundial, cuando Erwin Sánchez empató parcialmente su partido frente a España que perdió 3-1, cortando con una sequía de 517'.

Por las estadísticas de la época es difícil determinar qué selecciones demoraron menos en llegar a ese primer grito, pero Turquía, Portugal y Rumania lo festejaron antes de los dos primeros minutos de su primera participación en la Copa del Mundo.

El gol en contra de Mohamed Hany que evitó el primer triunfo de Egipto en Mundiales. Foto: AFP.

La boliviana es una de las 22 selecciones que debutó, pero no cosechó triunfos. Egipto es la peor en este rubro, lleva ocho encuentros donde no pudo festejar los tres puntos, pero el récord lo tuvo Bulgaria. Los europeos tienen un recordado Mundial de 1994, donde liderados por Hristo Stoichkov —que ganó el Balón de Oro en dicho año— alcanzó el cuarto puesto.

Pero los europeos sumaron su primer triunfo en Copa del Mundo en la segunda fecha de dicho torneo, luego de cinco Mundiales sin victorias. El primer éxito lo consiguió tras 18 partidos, superando la marca que México había plantado en 14.

Pero los Aztecas conservan otro récord negativo. En el presente torneo Cabo Verde, Canadá, Qatar, Irak y Congo obtuvieron su primer punto, pero a México le llevó 10 partidos. Los anfitriones de tres Copas del Mundo necesitaron cuatro torneos para romper la maldición.

Yoane Wissa festeja el gol que le dio el primer punto a la República Democrática del Congo en Mundiales. Foto: EFE.

En cuanto a récords positivos, Uruguay ostenta el del invicto más largo. La Celeste superó la barrera de nueve que puso Italia tras el bicampeonato de 1934 y 1938, llegando a 11 luego de caer con Hungría en las semifinales del Mundial de 1954. Actualmente solo hay una selección invicta en Copas del Mundo y es además la única que no recibió goles: Cabo Verde tras el empate 0-0 ante España en su debut.

La selección que más tiempo sostuvo su arco en cero fue Camerún. La sorpresa de 1982 empató sus primeros dos partidos 0-0 y recibió un gol en el tercero, Italia le convirtió tras 239’ sin recibir goles, superando la marca de 199 minutos de Estados Unidos.

En contrapartida hay tres equipos que no llegaron a los primeros dos minutos en la competencia sin un gol en contra: Perú, Noruega y Grecia.

*Estadística que aún no se cumplió. Se computan los minutos/partido que lleva en la competición al momento.

Casos especiales

FIFA considera a Rusia como sucesora de la Unión Soviética y a Serbia de Yugoslavia. El caso exepcional es Checoslovaquia. El ente organizador del fútbol considera tanto a República Checa y Eslovaquia como sucesoras, por lo que la estadística de los tres se presenta dividida.