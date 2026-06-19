Hizo un doblete en su debut en el Mundial 2026, pero pidió perdón en el festejo: la historia de Yasin Ayari

¿Qué haces si metes un doblete en tu debut en un Mundial con apenas 22 años? Bueno, Yasin Ayari pidió perdón. No es la reacción que todo el mundo esperaría, pero tiene sentido para el jugador del Brighton Hove & Albion de la Premier League de Inglaterra, que fue la figura en la goleada 5-1 de Suecia sobre Túnez.

Nació en Solna, Suecia e hizo las inferiores en el AIK hasta la Primera División, cuando el Brighton de la Premier League lo compró por cuatro millones de euros. Salió a préstamo dos veces a equipos del ascenso inglés y llegó a declarar que “nadie creía realmente” en él, hasta que Fabian Hürzeler, su actual entrenador en el Brighton, le dio un voto de confianza hace casi dos años. Después de su doblete frente a Túnez en la goleada 5-1 de la selección sueca, el pase de Ayari ya está valuado en 35 millones de euros, según el portal especializado en traspasos Transfermarkt.

Demoró solo siete minutos en hacer el primer gol de los suecos, también era su primero en una Copa del Mundo, porque estaba debutando, y en el festejo levantó las manos en señal de perdón y se inclinó para besar el césped. Se acordó de su padre.

“Siento que Túnez también es mi país, así que para mí este partido fue especial. Por eso no celebré el primer gol, porque siento mucho apego por Túnez; amo a Suecia, estoy feliz por los dos goles, pero no puedo dejar de sentir cariño por la tierra de mis padres”, reconoció Yasin que luego liquidó el partido a los 96 minutos.

Para el Mundial de Qatar 2022 estuvo muy cerca de jugar para Túnez, pero, junto con su padre, decidieron “devolverle algo al país que los cuidó”, dijo este volante ofensivo que es el primero en creer en si mismo. “Sé que tengo un ojo para el pase y otro para el gol, desde que era pequeño siempre he marcado muchos goles y hecho muchas asistencias”, reconoció.

Brighton también lo sabe, porque rechazó una oferta de 20 millones del Nottingham Forest antes del Mundial 2026, según informaron medios ingleses como la BBC. Su hermano, menos, que todavía juega para el AIK de Suecia, probablemente también tenga que decidir entre defender a los Vikingos Amarillos o a Túnez.

Resumen del partido: Suecia 5-1 Túnez

Con información de EFE