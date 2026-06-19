¿Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial? Fecha de la segunda presentación de Messi y la Albiceleste

La selección de Argentina arrancó su participación en el Mundial 2026 a todo motor, con una goleada frente a Argelia por 3-0, con tres goles de Lionel Messi, y ahora se prepara para su próximo contrincante: Austria.

El choque de Argentina vs. Austria por el Grupo J será el lunes 22 de junio, en el Estadio Dallas, en la ciudad de Arlington, Texas. El encuentro comenzará a las 14:00 horas de Uruguay. Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán aprovechar el envión anímico de su victoria en el debut para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El partido irá en vivo por DSports en televisión por cable y también por DGO vía streaming, al igual que en Disney+ Premium, DAZN, Flow y AUF.TV. Además, Paramount+ transmitirá los 104 partidos del torneo, por lo que será otra opción para ver el encuentro en vivo.

Específicamente para el territorio argentino, el encuentro se podrá ver de forma gratuita por Televisión Pública, mientras que TyC Sports Argentina y Telefe Argentina también lo televisarán.

Para Uruguay, el partido será televisado gratis por Canal 5 y Antel TV en streaming.

Lionel Messi en el entrenamiento luego de la victoria de Argentina 3 a 0 ante Argelia. Foto: EFE.

Posiciones del Grupo J en el Mundial

Argentina lidera las posiciones de su grupo con tres puntos gracias a la goleada de 3-0 que les propinó a los argelinos. Austria, su próximo rival, también ganó en su debut ante Jordania, pero lo hizo por 3-1. Debido a esto, la Albiceleste la supera con una diferencia de goles de +3 contra +2.

Así está la tabla en el Grupo J:

Árbitro confirmado para Argentina vs. Austria

La terna arbitral confirmada para este choque es egipcia: Amin Mohamed será el árbitro principal, y estará acompañado por sus compatriotas Mahmoud Abouelregal (primer asistente) y Ahmed Hossam Taha (segundo asistente), indicó La Nación (GDA). El cuarto árbitro será el español Alejandro Hernández, mientras que como árbitro de reserva estará el también español Diego Sánchez.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 41, 42, 43 and 44 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 19, 2026

Amin, de 40 años, ya arbitró el partido entre República Checa y Corea del Sur en este Mundial. Los coreanos se llevaron el triunfo por 2 a 1.