Revelaron qué le dijo la madre de Lionel Messi a Florencia Peña tras el error que desató un escándalo en Luzu

Florencia Peña quedó en el ojo de la tormenta durante la emisión del jueves 18 de junio de su programa de streaming de Luzu TV luego de dar al aire información falsa sobre la salud de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Minutos después pidió disculpas y las extendió hasta la noche.

“Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire”, le expresó a LAM. Nicolás Occhiato, creador y dueño del canal de streaming, expresó su malestar y aseguró que “corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”.

Peña contó públicamente que, tras lo sucedido, le envió un mensaje a la madre de Messi, Celia Cuccittini, para disculparse, pero no tuvo respuesta. Más tarde, a través de sus redes sociales, Yanina Latorre detalló en sus historias de Instagram que la madre de Leo le envió un mensaje a la actriz.

“Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y la admira y que espera que se puedan juntar a tomar un café”, indicó la conductora de Sálvese quien pueda. “Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo”, agregó, a modo de elogio.

Los dichos erróneos de la actriz fueron fuertemente criticados en las redes sociales. Desde Luzu TV informaron que tomaron la decisión de “desvincular a todos los responsables involucrados” y que “Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”.

En medio del escándalo, Peña habló, entre lágrimas, en el programa de Latorre y reiteró su pedido de disculpas. “Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y sentí que no estaba siendo empática”, expresó.

En este sentido, sostuvo que le mandó un mensaje vía WhatsApp a la madre de Messi, quien fue varias veces a verla al teatro, para disculparse. Dijo que no le contestó y que tampoco pretendía que lo hiciera. “Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. No puedo volver el tiempo atrás. Lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy pidiendo disculpas, más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y yo no les estoy mintiendo en nada”.

La Nación/GDA