Florencia Peña cargó contra la producción de Luzu TV tras informar por error la muerte del padre de Lionel Messi

Después de anunciar por error la muerte de Jorge Messi y quedar envuelta en una fuerte polémica, Florencia Peña pidió disculpas públicas a la familia del padre de Lionel Messi y explicó cómo llegó a difundir la falsa información durante una transmisión en vivo de Luzu TV.

La conductora utilizó su cuenta de X para referirse al episodio que desencadenó críticas en redes sociales, un comunicado de la familia Messi y, posteriormente, su salida de la señal de streaming.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor”, escribió. Peña también brindó detalles sobre el origen de la información que compartió durante la emisión de El Show del Verano y cargó contra el equipo de producción del ciclo.

“Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, señaló. Más allá de eso, la argentina aseguró que asume su responsabilidad por lo sucedido y confirmó que decidió apartarse de Luzu TV tras la controversia.

“Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”, sostuvo. La conductora cerró su mensaje con nuevas disculpas: “Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

La polémica comenzó este jueves, cuando Peña anunció al aire la supuesta muerte de Jorge Messi. La versión, que circulaba en redes sociales sin confirmación oficial, resultó ser falsa. Horas más tarde, la familia Messi difundió un comunicado en el que informó que Jorge atraviesa un problema de salud, aunque se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente.

Tras el episodio, Nicolás Occhiato —creador y director de Luzu TV— expresó públicamente su malestar y calificó lo ocurrido como un “error inadmisible”. Más tarde, Luzu TV emitió un comunicado en el que anunció el levantamiento de El Show del Verano, la desvinculación de los responsables involucrados y la salida de Peña del canal.

“Desde Luzu lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señala el texto publicado en redes. La empresa agregó que, a raíz de lo sucedido, resolvió “desvincular a todos los responsables involucrados” y anunció que Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del canal con “una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.