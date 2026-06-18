Florencia Peña anunció por error la muerte del padre de Messi y Nicolás Occhiato salió al cruce: "Me indigna"

La salud de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, quedó en el centro de una polémica este jueves luego de que comenzaran a circular versiones sobre un presunto fallecimiento que nunca fue confirmado oficialmente. Los rumores crecieron en redes sociales y alcanzaron tal dimensión que la familia decidió emitir un comunicado para aclarar la situación.

El episodio tomó aún más repercusión cuando Florencia Peña replicó la información durante una transmisión en vivo del canal de straeming Luzu TV. “No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. ¿Fue algo repentino? ¿Qué información hay? ¡En medio del Mundial! Se va a tener que ir”, comentó la conductora al aire, dando por cierta una versión que no contaba con respaldo oficial.

Minutos después, y ante la avalancha de cuestionamientos en redes sociales, Peña rectificó sus dichos. “Era una fake... Pedimos disculpas”, expresó. Desde la producción de Luzu TV también ofrecieron disculpas públicas por el error.

La polémica escaló al punto de que Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, se pronunció públicamente desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026 junto a un amplio equipo de Nadie Dice Nada. “Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió en redes sociales.

El conductor fue más allá y anticipó posibles medidas internas por lo ocurrido. “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, afirmó, en referencia a lo sucedido durante la emisión de El show del verano, conducido por Peña.

"Florencia Peña"



Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Luego tuvo que pedir disculpas por dar INFORMACIÓN SIN CHEQUEAR.

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Mientras tanto, la familia Messi difundió un comunicado en el que confirmó que Jorge atraviesa un problema de salud, aunque aseguró que evoluciona favorablemente. “La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señala el texto.

Además, el entorno del padre del capitán argentino manifestó su malestar por el tratamiento que recibió el tema en las últimas horas. “Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, indica el comunicado.

Comunicado de la familia de Lionel Messi. Foto: Difusión.

La familia también aclaró que únicamente sus integrantes más cercanos cuentan con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi y advirtió que cualquier dato que no provenga de sus canales oficiales no debe considerarse válido.

“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, agrega el mensaje.

Por último, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y solicitaron que se respete la privacidad de Jorge Messi y de todo su entorno durante este proceso. Según indicaron, cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la propia familia.