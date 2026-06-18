Nico Occhiato anunció la desvinculación de Flor Peña tras informar por error la muerte del padre de Messi

La polémica por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi tuvo consecuencias inmediatas. Horas después de que Florencia Peña anunciara al aire una información que resultó ser incorrecta, Nicolás Occhiato —el creador y director de Luzu TV— comunicó el levantamiento de El Show del Verano y la desvinculación de los responsables involucrados.

La controversia comenzó durante la emisión de este jueves, cuando la conductora aseguró en vivo que el padre de Lionel Messi había fallecido. La información, que circulaba en redes sociales sin confirmación oficial, fue rápidamente desmentida por la propia familia Messi a través de un comunicado en el que informó que Jorge Messi atraviesa un problema de salud, pero que se encuentra bajo seguimiento médico y evoluciona favorablemente.

Tras el episodio, Occhiato expresó públicamente su indignación y adelantó que habría una revisión interna. “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, escribió desde Estados Unidos, donde se encuentra cubriendo el Mundial 2026.

Poco después, el canal difundió un comunicado oficial en el que calificó lo ocurrido como un hecho "inadmisible". “Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, señala el texto.

La empresa agregó que, a raíz de lo sucedido, resolvió “desvincular a todos los responsables involucrados” y anunció que Florencia Peña “tomará la decisión de dar un paso al costado”.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del canal con “una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

La decisión llega en medio de una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la difusión de una noticia falsa vinculada al estado de salud del padre del capitán de la selección argentina.

¿Qué dijo Florencia Peña tras el escándalo?

Apenas salió del estudio donde se filma el programa de Luzu TV, Peña fue abordada por la prensa. Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa una cosa así. Quiero pedir infinitas disculpas", dijo, desde su auto. "Estaba al aire, me dijeron por la cucaracha la noticia y me invitaron a que la diga. No tengo ni teléfono ni computadora, no tenía ni idea lo que estaba pasando. Lo replico, y en el momento que lo hago me dicen: 'ah, esperá que no está chequeado'".

"Estoy temblando porque nunca me pasó algo así. De verdad estaba sin saber qué estaba pasando, me lo dijeron por la cucaracha y yo repetí lo que me pidieron que diga", siguió. Peña también asumió la responsabilidad por haber sido quien comunicó la noticia y dijo que el comunicado de Occhiato hablando de una sanción, no era para ella sino para la producción. "Pedí que no tome ninguna represalia. Sé que es gravísimo y vuelvo a pedir disculpas", agregó. "No quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable".

HABLÓ FLOR PEÑA MUY ANGUSTIADA. pic.twitter.com/NQ28XdRkJu — Real Time (@RealTimeRating) June 18, 2026

Además, contó que habló con la producción y con Occhiato una vez que se confirmó que la información era incorrecta. "Hablé con Nico y sabe cómo fue la situación, pero no importa eso. El es muy amigo de la familia y también está muy dolido por lo que pasó. Todos cometemos errores, pero es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se siente lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas".

Consultada por si seguiría en Luzu, dijo: "por supuesto. No hay nada contra mí, todo lo contrario". Todo ocurrió minutos antes de que Occhiato anunciara el levantamiento de El show del verano del canal de streaming.