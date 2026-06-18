El llanto de Florencia Peña pidiendo disculpas por la fake sobre Jorge Messi: "Nunca me pasó algo así"

La divulgación de información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, generó un revuelo en las redes sociales. Tras la difusión de la versión, que luego fue desmentida por la familia, la actriz y comunicadora Florencia Peña habló públicamente sobre lo ocurrido y explicó cómo recibió el dato que terminó comunicando al aire durante una transmisión del canal de streaming, Luzu TV.

La actriz y conductora habló muy emocionada del episodio durante un móvil con el programa LAM, donde, con lágrimas, aseguró que desconocía que la información era falsa y que la recibió a través de la producción mientras estaba conduciendo el programa.

"Estoy muy mortificada. Es la primera vez que me pasa una cosa así. Quiero pedir infinitas disculpas", comenzó Peña, hablando desde su auto. "Estaba al aire, me dijeron por la cucaracha la noticia y me invitaron a que la diga. No tengo ni teléfono ni computadora, no tenía ni idea lo que estaba pasando. Lo replico, y en el momento que lo hago me dicen: 'ah, esperá que no está chequeado'", explicó.

Flor Peña llora y pide disculpas por la imprudencia al aire sobre Jorge Messi pic.twitter.com/xw75bKdJ3U — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 18, 2026

"Estoy temblando porque nunca me pasó algo así. De verdad estaba sin saber qué estaba pasando, me lo dijeron por la cucaracha y yo repetí lo que me pidieron que diga", siguió.

Peña también asumió la responsabilidad por haber sido quien comunicó la noticia y dijo que el comunicado de Occhiato hablando de una sanción, no era para ella sino para la producción. "Pedí que no tome ninguna represalia. Sé que es gravísimo y vuelvo a pedir disculpas", agregó. "No quiero que nadie se quede sin trabajo, pero alguien va a tener que hacerse responsable".

Florencia Peña en Luzu. Foto: Captura. Foto: Captura de X @luzutv.

Además, contó que habló con la producción y con Nicolás Occhiato una vez que se confirmó que la información era incorrecta. "Hablé con Nico y sabe cómo fue la situación, pero no importa eso. El es muy amigo de la familia y también está muy dolido por lo que pasó. Todos cometemos errores, pero es un error grave cuando uno lastima a los demás. Y si alguien se siente lastimado por lo que acabo de hacer, pido mis sinceras disculpas".

Consultada por si seguiría en Luzu, dijo "por supuesto. No hay nada contra mí, todo lo contrario".

Terminado el móvil, Occhiato lanzó un comunicado en sus redes sociales sobre el futuro del programa El diario del Verano y Florencia Peña en el canal de streaming. "Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa. Por ese motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado".