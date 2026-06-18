"Chimentera de poca monta": Milei fustigó a Florencia Peña tras dar la noticia falsa sobre el padre de Messi

El presidente de Argentina, Javier Milei, apuntó este jueves contra la actriz Florencia Peña, luego de que brindara la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había muerto en el canal de streaming Luzu TV. En un posteo en la red social X, la trató de “chimentera de poca monta”. Más tarde, subió una publicación a Instagram con la frase: “Si te metés con Messi, te metés con todos”.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, comenzó su posteo.

CORPO BASURA



Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Este mediodía durante su programa El show del verano, la actriz había dado por cierto el fallecimiento del padre del astro de la selección argentina, por lo que más tarde se corrigió. El impacto fue de gran envergadura que la familia Messi debió sacar un comunicado aclarando el estado de salud del familiar.

Milei trató a las declaraciones de Peña de “aberrantes e inescrupulosas” que realizó “sin chequear”. Sin embargo, sostuvo que si la noticia era verdad, habría sido igual de aberrante porque “hacen a la vida privada de un ciudadano”.

Florencia Peña en Luzu TV. Foto: Captura de YouTube @luzutv.

El mandatario aprovechó su publicación para apuntar contra la prensa. “Nos recuerda la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”, reclamó.

Milei destacó el accionar del canal de streaming y volvió a criticar a los medios de comunicación. El fundador y productor general de Luzu TV, Nicolás Occhiato, comunicó durante la tarde de este jueves que Peña había sido desvinculada junto con todos los responsables involucrados.

“También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo ‘periodismo’”, arremetió.

Y continuó: “Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

El comunicado de la familia Messi

Luego de que este jueves circularan versiones acerca del estado de salud del padre del futbolista, su familia divulgó un comunicado en el que expresó que si bien tiene Jorge Messi tiene inconvenientes de salud, pidió no dar crédito a versiones ajenas a su entorno cercano, cuestionó la difusión de rumores y reclamó respeto por la privacidad durante este momento.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud", comienza diciendo el comunicado que se viralizó de inmediato y agrega: "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta".

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", prosigue.

Lionel y Jorge Messi.

Fuente: @jorge.sole/Instagram/ y La Nación.

La carta continuó haciendo referencia a la situación y dice: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz. En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad".

"La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", agrega la comunicación para seguir: "Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión".