Nacional en el mercado: Maxi Gómez acordó su renovación y Bruno Zuculini se suma el lunes al plantel

Maximiliano Gómez acordó su renovación de contrato con Nacional por dos años. El delantero de 29 años tiene contrato vigente hasta diciembre, pero el área deportiva del tricolor se movió rápido ante el interés de otros clubes sudamericanos y ya pactó la extensión del vínculo.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, entre la semana que viene y la próxima el atacante estampará la firma.

Ricardo Vairo, presidente de la institución, tuvo un rol clave en el avance de la negociación dado que este jueves se trasladó rumbo a Solanas Vacations Club para reunirse con el jugador. De la instancia también participó Sebastián Eguren, mánager general del Bolso.

Bruno Zuculini destrabó su llegada de Racing y llega el lunes a Montevideo

Bruno Zuculini, actual volante de Racing. Foto: racingclub y brunozuculini5 en Instagram.

Bruno Zuculini, volante de 33 años de último paso por Racing, donde fue capitán y levantó la Copa Sudamericana y la Recopa, se convertirá en refuerzo de Nacional. El argentino logró pactar la rescisión de contrato con la Academia y en los próximos días arribará al país.

"Va a jugar en Nacional, el lunes estaría viajando a Montevideo", declaró Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, en diálogo con Las Voces del Fútbol (El Espectador Deportes).