Nacional en el mercado: uno de los arqueros que está en la mira y por qué no descartan la llegada de Zuculini

Nacional ya se instaló en Solanas Vacations Club para realizar una mini pretemporada que se extenderá hasta el próximo viernes 26 de junio. Mientras tanto, la gerencia deportiva continúa trabajando en el mercado de pases con la mira puesta en las altas y bajas.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, uno de los arqueros que está en el radar es Alexis Martín Arias, arquero de 33 años con actualidad en Cerro Porteño, donde tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026.

“Arias es uno de los cinco o seis goleros que pueden llegar, pero nada más que eso”, trasladaron desde el tricolor.

Alexis Martín Arias, arquero con actualidad en Cerro Porteño. Foto: ccp1912oficial y alexis_martinarias en Instagram.

El golero fue una pieza fija en el Ciclón de Bava que se consagró campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay 2025. El entrenador lo dirigió en 18 encuentros donde mantuvo la valla invicta en 11 ocasiones y recibió nueve goles.

El arco es un puesto que se tornó prioridad para Nacional considerando que el titular habitual es Luis Mejía e Ignacio Suárez no será tenido en cuenta después de un primer semestre donde tuvo un desempeño irregular en partidos claves.

Por otra parte, en lo que respecta al volante de contención, Bruno Zuculini sigue siendo uno de los objetivos del área deportiva. El mediocampista de 33 años es uno de los referentes de Racing de Avellaneda y vence contrato en diciembre.

Bruno Zuculini, actual volante de Racing. Foto: racingclub y brunozuculini5 en Instagram.

El Bolso ya tiene un acuerdo con el futbolista en lo que refiere a los términos personales, pero falta un aspecto clave para que su llegada sea factible. “Lo de Zuculini está trancado hoy por la salida de Racing. Con él está todo arreglado y de la salida de Racing se encargaba él. Por ahora está trancada esa parte, pero nadie dijo que no llega”, comentaron desde el tricolor.

Además de los sectores mencionados, planean incorporar un zaguero por izquierda y un volante ofensivo o extremo.