Nacional en búsqueda de goles: cómo cerraron el primer semestre los tres centrodelanteros que le quedan a Bava

Lo que al inicio de año parecía una superpoblación de delanteros para Nacional se fue diezmando. Por un lado, por la decisión del entrenador, Jorge Bava, de prescindir del Diente López —goleador tricolor en 2025— y de Gonzalo Carneiro para el resto de la temporada, y, por otro, porque Maximiliano Silvera, una de las grandes inversiones del tricolor en este 2026, no ha colmado las expectativas.

Es cierto que las lesiones no le han permitido estar al cien para demostrar por qué lo fueron a buscar y su semestre ha sido irregular: cosechó apenas tres goles en 16 partidos (928’) entre Liga AUF Uruguaya y copas internacionales. Se perdió 10 juegos entre molestias musculares y un desgarro en el gemelo. De hecho, la única vez que el atacante de 28 años completó los 90 minutos fue en la derrota 3-2 ante Albion por la fecha 14 del Apertura.

El centrodelantero que se ha puesto el equipo al hombro en más de una ocasión ha sido Maximiliano Gómez, con 23 partidos, 14 goles y tres asistencias en 1.889’, casi el doble de minutos que Silvera. El ex Defensor se ausentó dos veces por molestias físicas y una por expulsión.

Maxi Gómez pelea por la pelota; fue el autor del gol que abrió el partido. Foto: Estefanía Leal.

Además de los Maxis, Bava tiene la insignia de la casa con Pavel Nuñez. El juvenil de 20 años nacido en Colonia del Sacramento acumula 20 citaciones que se traducen en 14 partidos jugados, con un gol y dos asistencias en un total de 413 minutos.

El festejo de Pavel Núñez tras su gol en el partido entre Nacional y Cerro. Foto: Darwin Borrelli.

Teniendo en cuenta que continuará en doble competencia —jugará en julio ante Tigre por la Copa Sudamericana— y suponiendo que Silvera vuelve del parate con salud sanitaria, Nacional tendrá a tres centrodelanteros, por lo que es muy probable que busque incorporar un cuarto ‘9’.

Si bien la prioridad está en el arquero (Ignacio Suárez fue desafectado), en la zaga y el mediocampo, Jorge Bava ya expresó que se estudian incorporaciones en todas las líneas.

¿Cuándo regresa Nacional a los entrenamientos?

Nacional tendrá unos días de descanso debido al parate por la disputa del Mundial 2026 y, a partir del domingo 21 de junio, entrenará en Solanas Vacations Club, un complejo situado en Portezuelo, Maldonado. Esto le dará un tiempo considerable a Jorge Bava, Sebastián Eguren, Ricardo Vairo y Flavio Perchman para trabajar en la conformación del plantel para la segunda mitad del año. Este es el momento del DT de 44 años, quien comenzó a trabajar el 22 de marzo con un plantel conformado por Jadson Viera, para buscar el estilo de jugadores que le hacen falta. Y si hay salidas, habrá incorporaciones. Desde el inicio del parate la danza de nombres se intensificó.

El club al que fue ofrecido Nicolás López

El futuro de Nicolás “Diente” López todavía es una incógnita, el delantero de 32 años con contrato hasta diciembre en el albo, fue ofrecido en los últimos días a Lanús, que en febrero se consagró campeón de la Recopa Sudamericana tras imponerse 4-2 en el global ante Flamengo. En el plano local terminó sexto en la zona A del Torneo Apertura y avanzó a octavos de final, donde cayó 2-0 ante Argentinos Juniors.