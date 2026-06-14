El llamativo caso de Mauricio Vera: no será tenido en cuenta en Nacional ni en Concepción; la postura del club
El volante llegó al tricolor como refuerzo mientras Jadson Viera lideraba al plantel, pero con su salida perdió protagonismo y es uno de los jugadores que Jorge Bava no tendrá en cuenta.
Mauricio Vera arribó a Nacional el pasado 19 de febrero bajo pedido expreso de Jadson Viera, por entonces entrenador del tricolor, quien lo había tenido como capitán en Boston River. Llegó a préstamo hasta diciembre con opción de compra buscando reforzar un sector neurálgico.
Sin embargo, las veces que tuvo la oportunidad mostró un desempeño irregular en medio de una actuación colectiva que estuvo lejos del nivel deseado. Y con la tempranera salida del técnico su nivel de protagonismo decayó.
De hecho, al mando de Jorge Bava jugó apenas 97 minutos repartidos en tres encuentros: dos por el Torneo Apertura y uno por Copa Libertadores. Ya en el Intermedio no tuvo participación.
Solo un día después de la victoria 2-1 del Bolso frente a Juventud en el Gran Parque Central, Bava comunicó de forma pública que Vera ingresó en la lista de siete futbolistas que no serán tenidos en cuenta para el segundo semestre: Nicolás “Diente” López, Ignacio Suárez, Juan De Dios Pintado, Gonzalo Carneiro, Exequiel Mereles y Jhon Guzmán.
En el caso específico del volante argentino de 28 años, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación en Deportes Concepción todavía no han recibido ninguna notificación por parte de Nacional.
“Nosotros tenemos los cupos de extranjeros cubiertos. De igual manera vemos difícil la devolución en caso de que nos comuniquen (que no lo tendrán en cuenta)”, trasladaron con énfasis desde el club trasandino.
El contrato de Vera con Concepción tiene vigencia hasta fines del 2027, aunque no jugaría allí durante el segundo semestre del 2026.
Ante la consulta de qué posibilidades existen de que el mediocampista retorne a Concepción ahora para luego ser cedido de inmediato a otro club interesado, desde la institución acotaron: “Primero debemos recibir la confirmación de Nacional, por ahora nada de noticias de ellos, por lo que entiendo que continuará en Nacional”.
-
Nacional: el club argentino al que fue ofrecido Nicolás “Diente” López y la contundente respuesta
Nacional: los jugadores cedidos que regresarán y qué postura tiene el club respecto al futuro de cada uno
Nacional: los tres clubes que se disputan a Exequiel Mereles y en qué están los casos de Vera, Carneiro y Pintado
¿Encontraste un error?