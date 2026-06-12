Nacional: los jugadores cedidos que regresarán y qué postura tiene el club respecto al futuro de cada uno

El Nacional de Jorge Bava tiene el foco puesto en las posibles incorporaciones para un segundo semestre clave en el que competirá por el bicampeonato a nivel local y por la llave de playoffs de Copa Sudamericana.

De todas formas, otra de las cuestiones a definir es lo que sucederá con los futbolistas que retornan de sus préstamos, ¿de quiénes se trata en específico?

Uno de ellos es Renzo Sánchez, extremo de 22 años que finalizará su cesión en Juventud de Las Piedras. En lo que va de la temporada ha registrado 614' repartidos en 13 encuentros y anotó un gol.

El segundo caso es el de Rafael Haller, que terminará su préstamo con Boston River, donde tuvo la misma cantidad de minutos que Sánchez pero en ocho juegos. En su momento, el lateral derecho forjado en Danubio también había estado cedido en Atlético Goianiense.

Rafael Haller en un encuentro con Boston River. Foto: rafa_haller y bostonriver_oficial en Instagram.

El último caso es el de Facundo González, que estuvo cedido en el Racing campeón del Torneo Apertura. El lateral sumó 518' en 13 juegos durante el primer semestre.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, está claro que a priori los tres deben retornar a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera de que se defina su futuro, pero en principio no serán tenidos en cuenta para integrar el plantel del segundo semestre.

Según lo planificado por el cuerpo técnico, el plantel retornará de su licencia el próximo lunes 15 de enero y tan solo dos días después viajará rumbo a Portezuelo para realizar una mini pretemporada de una semana en Solanas Vacations Club.

Las instalaciones cuentan con un complejo deportivo de alta calidad que tiene a disposición dos canchas de fútbol 11 con césped sintético, una con césped natural y otros sectores como canchas de fútbol 7 y fútbol 5 con sintético, así como un arenero multideportes.