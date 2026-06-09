Los dos futbolistas argentinos por los que Nacional empezó gestiones y los dos uruguayos por los que consultó

Nacional busca revertir el muy mal primer semestre que realizó, en el que tuvo un cambio de técnico por la salida de Jadson Viera y la llegada de Jorge Bava, y por eso empezó a trabajar temprano en el mercado de pases, donde habrá muchos cambios en el plantel.

Sabido es las —al menos— siete bajas que tendrá Nacional, en una decisión técnica de Bava, y en las que las mayores noticias fueron la búsqueda de salida de Nicolás "Diente" López y Gonzalo Carneiro. El entrenador tricolor buscará armar un plantel más cercano a la idea de juego que busca. Recordar que fue Viera, junto al vicepresidente Flavio Perchman y el gerente deportivo Sebastián Eguren los que tuvieron mayor incidencia en el armado del plantel actual.

Los futbolistas por lo que Nacional hace gestiones

Bruno Zuculini, volante de Racing de Avellaneda, es el futbolista que está más cerca de llegar a Nacional en este mercado. El jugador está afín y las partes están cerca para cerrar el acuerdo y cubrir una de las posiciones en las que Bava pidió prioridad después de que el plantel sufriera la baja de Christian Oliva cuando la competencia ya había comenzado. Alan Rodríguez, volante central uruguayo de 26 años con pasado en Defensor Sporting y Boston River, cuya ficha pertenece hasta 2029 a Inter de Porto Alegre, es otro de los que podría arribar al Bolso para reforzar esa zona del campo de juego. No es tenido en cuenta por Paulo Pezzolano y en las últimas horas han existido contactos con su representante y un intermediario.

El extremo izquierdo argentino de 24 años Esteban Obregón, del Montevideo City Torque, fue otro de los jugadores marcados como prioridad. No es fácil la negociación, pues es uno de los principales activos que tiene el equipo Ciudadano y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Los celestes pretenden venderlo, llegado el momento, directamente al exterior. Ha sido, junto a Carlos Airala (Albion) de los mejores exponentes de la Liga AUF Uruguaya en esa posición.

Además del volante central, del extremo y del arquero, Nacional también tiene en la mira a un zaguero de pierna zurda argentino, para disponer de más opciones en ese sector donde ha tenido dificultades en este semestre. También han existido contactos por Alfonso Espino, jugador del Rayo Vallecano.

El otro argentino que pretende Nacional es el delantero Nicolás Reniero, que vence contrato con el Lugo de España (Tercera División) en junio de 2027. Ya existen negociaciones en curso por el atacante de 31 años que jugó en Racing de Avellaneda y Tigre recientemente. Su valor de ficha no es inaccesible; hay que evaluar si el futbolista podría rescindir su vínculo en España y si existe un acuerdo económico.

Jorge Bava durante el partido entre Nacional y Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Los jugadores por los que se consultó y es improbable que lleguen ahora

Nacional está buscando un arquero con urgencia. Luis Mejía, actualmente abocado a la selección de Panamá de cara a la Copa del Mundo 2026, ha tenido un semestre irregular y con lesiones, e Ignacio Suárez será baja en el tricolor por decisión de Bava. El albo preguntó por Franco Israel, formado en el club y actual jugador del Torino de Italia, pero más allá de que finalizó la temporada como suplente, su edad y cotización genera que sea imposible ahora; de hecho, el club italiano hizo una inversión de cuatro millones y medio de euros para contratarlo en el 2025.

El otro jugador por el que Nacional consultó condiciones es Fabricio Díaz, de pasado en Liverpool, confeso hincha tricolor y que juega en el fútbol de Qatar después de haber sido referente en el plantel de Uruguay que fue campeón del mundo Sub 20 en 2023. Al Gharafa le renovó contrato por cuatro años más, tiene un salario imposible para el fútbol uruguayo, por lo que no llegará en este momento.