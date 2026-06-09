Es el momento de Bava: cómo quiere diagramar el plantel para el que interesan dos volantes y un arquero del medio

Nacional tendrá unos días de descanso debido al parate por la disputa del Mundial 2026 y, a partir del domingo 21 de junio, entrenará en Solanas Vacations Club, un complejo situado en Portezuelo, Maldonado. Esto le dará un tiempo considerable a Jorge Bava, Sebastián Eguren, Ricardo Vairo y Flavio Perchman para trabajar en la conformación del plantel para la segunda mitad del año, meta para la que el DT ya tomó una fuerte decisión, que fue desafectar a siete jugadores, entre ellos el Diente López.

Este es el momento del DT de 44 años, quien comenzó a trabajar el 22 de marzo con un plantel conformado por Jadson Viera, para buscar el estilo de jugadores que le hacen falta. Y si hay salidas, habrá incorporaciones. Desde el inicio del parate la danza de nombres se intensificó y hay puestos donde el club ya sabe que incorporará futbolistas: las prioridades son el arco, la zaga y el mediocampo.

"Estamos buscando jugadores en casi todas las líneas", expresó Bava en diálogo con Punto Penal y Polideportivo el pasado domingo. Y añadió: "Más allá de los nombres busco características que reúnan el modelo de juego y los valores del club, conformar un grupo muy profesional y que tenga personalidad". En esta charla explicó que su ideal es tener tener dos jugadores que compitan por el puesto, más un tercer equipo de juveniles del club.

Dos de los nombres que surgieron en las últimas horas son en esta última línea de juego: Bruno Zuculini (33) y Alan Rodríguez (26). El formado en Defensor que fue figura en Boston River dio el salto a Argentinos Jrs en agosto 2022 y tras su gran actuación pasó al Inter de Porto Alegre en julio de 2025. En Brasil tuvo rodaje pero desde la llegada del Paulo Pezzolano su consideración mermó, propulsado por haber sufrido varias lesiones. Jugó apenas 363 minutos en 2026. También lo sondea Independiente.

Sin embargo, según pudo saber Ovación con fuentes del entorno del futbolista, “no es la idea” salir de Brasil, donde tiene contrato hasta 2029.

Alan Rodríguez en Inter de Porto Alegre. Foto: @alanrodriguez.08

El argentino, campeón de Libertadores con River, tiene vínculo hasta diciembre con Racing de Avellaneda y está en conversaciones con la dirigencia para saber si renueva o no; la Academia quiere que se quede. El tricolor ya lo había querido en 2024. En esta temporada lleva disputados 22 partidos, no anotó goles y dio una asistencia en poco más de 1000 minutos.

Bruno Zuculini, capitán de Racing Club de Avellandea. Foto: @RacingClub.

Su hermano Franco tuvo un paso por el fútbol uruguayo en 2020, jugando para Defensor Sporting. Hoy está retirado y se incorporó como Team Manager del primer equipo masculino de Racing.

Nota a Rodolfo Alves, futbolista brasilero que juega de arquero en Central Español, en el Estadio Parque Palermo de Montevideo, ND 20241023, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Rodolfo Alves de Melo viene de ser protagonista el fin de semana con una gran jugada al eludir dos rivales que luego derivó en el empate de Central Español ante Racing por la cuarta fecha del Torneo Intermedio. Pero más allá de esta joyita del arquero brasileño de 35 años, su semestre ha sido muy bueno bajo los tres palos del Palermitano, lo que llevó a captar el interés de Nacional.

Mientras el panameño Luis Mejía participa del Mundial con su selección e Ignacio Suárez fue apartado por decisión de Jorge Bava, el tricolor buscaba su variante en esta posición (por el momento tiene al juvenil Felipe Bianchi). El nacido en San Pablo cerró la primera parte del año con 17 partidos, en los que logró mantener el arco invicto durante seis de ellos. En total le anotaron 17 goles y solo se perdió el juego ante Defensor por el Intermedio tras llegar a la quinta amarilla. En total, contando la Segunda División en 2024, disputó 48 partidos en los que recibió 18 goles y mantuvo 20 vallas en cero.

Ante el interés del tricolor, Central le ofreció mejorar el contrato del brasileño, cuyo acuerdo en principio es hasta 2028.

El futuro del Diente López

Nicolás López transporta la pelota ante la persecución de Federico Barrandeguy, en el partido entre Nacional y Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Según pudo saber Ovación, el Danubio de Leo Ramos consultó por el Diente. Fuentes de la Franja explicaron que se transmitió el interés pero que creen que es difícil que se dé, entendiendo que el futbolista buscará seguir su carrera en el exterior y teniendo en cuenta el sueldo elevado del que gozaba el atacante en el tricolor. "El intento lo hicimos", afirmaron.

Hay que remarcar que el equipo de Maroñas no atraviesa un buen momento: está en el lugar 13 de la tabla de posiciones, muy cerca del Descenso, solo por encima de Progreso, Wanderers y Cerro. Tres unidades lo separan de la zona roja que encabeza el Villero.

Aunque no posee cláusula de salida, el club deberá acordar la rescisión del contrato del Diente y abonar un porcentaje. El atacante disputó 84 minutos ante Juventud en lo que fue su último partido en la tercera etapa en Nacional y se retiró aplaudido por el público, en lugar de Lucas Rodríguez. Tras la determinación, eliminó de sus redes sociales todas sus fotos con el club.

López cerró su regreso al albo con 39 goles y 14 asistencias en un año y medio. Tras sufrir varias lesiones, el rendimiento en la actual temporada contrastó con lo mostrado en 2025, donde fue una de las figuras del campeón uruguayo con 24 goles. En 2026 disputó 15 partidos, nueve con el DT que ya tuvo en México, en los que marcó tres goles y dio tres asistencias en un total de 734 minutos.