Bava: “Se sale a lo Nacional, superando adversidades para encaminar esto que sabemos como tiene que terminar”

Jorge Bava fue entrevistado para las redes de Nacional, donde se refirió al momento del club, dijo que para salir del pasaje adverso se necesita autocrítica, trabajo y destacó que en sus logros como entrenador siempre tuvo altibajos.

El DT confesó que el primer semestre fue "no muy bueno". Declaró que sus expectativas eran "estar mucho más arriba, tanto en lo internacional como en lo local". "Estamos en el debe en ambos torneos y trabajamos para mejorar", agregó.

Bava habló de su oportunidad en el club, confesó que todos saben lo que es para él Nacional y agregó que "no podía decir que no". Además declaró que sus hijos nacieron "con estos colores encima, se criaron con estos valores".

Consultado por como se recupera Nacional del momento negativo declaró: "Como siempre, a lo Nacional, superando adversidades todos juntos, haciendo un análisis profundo y trabajando para encaminar esto que todos sabemos como tiene que terminar. Sabemos las exigencias que tiene el club, sé las mías porque me gusta ser exigente con mi trabajo y mucho más acá.”

El entrenador confesó que en el medio de los títulos que consiguió tuvo "momentos complicados en el medio". Agregó que "no todo es color de rosa, o vas a ganar siempre de punta a punta". También habló de los "altibajos" que debe sortear y resaltó que hay que “ser autocrítico y aceptar las críticas". "A todo el mundo le gusta estar acá como profesional, tanto jugadores como entrenadores, en cualquier pero conlleva eso también, una responsabilidad grande, de aceptar críticas, de barrer para adentro", confesó.

Bava declaró que en el momento que asumió estaba "convencido" de que podía remontar el Apertura y que el logro internacional no era lo que el equipo quería, que "no era el objetivo principal", pero que se abrió una nueva posibilidad. "La mentalidad nuestra tiene que ser ir a buscar un título internacional, el bicampeonato, después se te puede dar o no. Yo estoy muy esperanzado con un título internacional", concluyó.

El DT bajó a tierra el optimismo del entrevistador, que le dijo que el camino en la Sudamericana —Tigre y Montevideo City Torque— no es tan difícil: "No podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Como jugador me ha tocado tener resultados positivos a nivel internacional en series con rivales con mucha historia igual que nosotros o decepciones grandísimas con rivales que de repente no tenían la historia que tenemos nosotros. El fútbol ha cambiado mucho es muy competitivo, hay que respetar a todos los rivales por igual, son todos difíciles, en eso tenemos que aprender de una vez por todos que no hay rivales accesibles para nada”. “Hoy el fútbol no es solo de historia, es de presente y si queremos acceder a algo internacional hay que entenderlo así”, concluyó.