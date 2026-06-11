Nacional: los tres clubes que se disputan a Exequiel Mereles y en qué están los casos de Vera, Carneiro y Pintado

La gerencia deportiva de Nacional trabaja de manera activa en el mercado de pases y una cuestión a atender es cómo se resuelve la salida de los jugadores que no tendrá en cuenta Jorge Bava.

Uno de los casos es el de Exequiel Mereles, el extremo de 20 años que tiene contrato vigente con Nacional hasta 2028 y jugó apenas dos minutos desde la llegada del entrenador tricolor.

Por estas horas las partes están en comunicación para definir bajo qué formula podría salir, pero lo más factible es que se vaya cedido y que el Bolso se haga cargo de gran parte de su salario, de acuerdo a lo que pudo saber Ovación.

Ya son tres los clubes que mostraron interés en sumar al Sapito en calidad de préstamo: Progreso, Deportivo Maldonado y Cerro Largo. De hecho, el arachán ya mantuvo una comunicación con el área deportiva del tricolor y su representante para hacerle saber el deseo de incorporarlo hasta fin de año.

En el caso de Mauricio Vera, otro de los de escasa participación con 97 minutos en cancha distribuidos en tres partidos, su llegada se produjo en formato de préstamo por un año con cargo y opción de compra desde Deportes Concepción de Chile.

“Por ahora no hemos recibido comunicación de parte de Nacional, el jugador está a préstamo hasta final de temporada”, le acotaron desde el club trasandino a Ovación.

Algo similar ocurre con el lateral Juan Pintado, que llegó bajo el mismo formato de negociación. “No nos comunicaron nada”, detallaron desde Gimnasia y Esgrima La Plata. Y añadieron que si ocurre el contacto solicitarán una indemnización por interrumpir el préstamo.

Juan Pintado con Nacional en un clásico ante Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

En el caso de Gonzalo Carneiro, que tiene vínculo hasta fin de año, se pretende llegar a un acuerdo de resarcimiento tomando en cuenta que le restan seis meses.

Gonzalo Carneiro celebrando su gol con Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

El propio Bava reconoció de forma pública que la decisión le costó a raíz del afecto personal que tiene por el atacante que también dirigió en Liverpool en su momento. Sin embargo, debió priorizar su convicción acerca del plantel que debe conformar para el segundo semestre.

Nacional en el mercado: las posiciones en las que busca reforzarse y dos nombres en la mira

En la lista que Bava le presentó a la gerencia deportiva hay cinco opciones por cada uno de los puestos donde él considera que deben incorporar: un arquero, un zaguero izquierdo, un volante central de características defensivas y un extremo. Algunos de los futbolistas que interesan ya se han filtrado, como Bruno Zuculini, mediocampista de 33 años que tiene contrato con Racing de Avellaneda hasta diciembre.

Por estas horas lo que falta resolver es su salida de la Academia para que luego se incorpore al Bolso. También está en el radar Esteban Obregón, extremo de 24 años que coronó un gran semestre en Montevideo City Torque.