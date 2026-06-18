Nacional: los cuatro arqueros elegidos por Jorge Bava para la mini pretemporada, que inició a doble turno

El Nacional de Jorge Bava inició ayer su mini pretemporada en Solanas Vacations Club, el complejo situado en Portezuelo donde permanecerá hasta el próximo viernes 26 de junio con la mira puesta en el reacondicionamiento físico tras la licencia del plantel.

El cuerpo técnico optó por arrancar con una jornada de doble turno y hoy repetirá la fórmula con prácticas a desarrollarse a las 9:00 y a las 16:00 horas. Durante la estadía en Maldonado, no está previsto que disputen amistosos para poner el foco en la preparación.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Bava optó por incluir en la nómina de convocados a cuatro arqueros juveniles que tienen la oportunidad de entrenar con el plantel principal y mostrar sus virtudes.

Uno de ellos es Felipe Bianchi, el olimareño de 20 años que ya ha estado en el banco del tricolor durante siete partidos oficiales. Lo apodan el Ruso, en 2025 fue campeón con la Sub 19 e incluso marcó un golazo de arco a arco que no tardó en hacerse viral.

Felipe Bianchi en Nacional. Foto: Prensa Nacional.

El segundo caso es el de Kevin López, golero de 17 años que en 2025 fue campeón uruguayo en la Cuarta y Quinta División.

Por su parte, Tiago Deanes, de 17 años, quien arribó a las juveniles en 2022, también integró dichos planteles.

El arquero Tiago Deanes, quien arribó a las juveniles en 2022. Foto: tiagodeanes_17 en Instagram.

Luis Machín es el más joven de todos ellos (16) y supo ser campeón uruguayo de la Séptima División en 2024.

Luis Machín, el más joven de los arqueros juveniles citados a la mini pretemporada de Nacional. Foto: luis.machinn en Instagram.

Los cuatro practican bajo las órdenes de Leonardo Romay, el reconocido entrenador de arqueros, y buscarán ganarse un lugar en la consideración.

Ignacio Suárez, quien compitió por el puesto con Luis Mejía en el primer semestre, es uno de los siete futbolistas que no será tenido en cuenta y aún no ha resuelto su futuro. Mientras tanto, la gerencia deportiva del tricolor continúa en la búsqueda de una incorporación en ese sector.

Alexis Martín Arias, arquero con actualidad en Cerro Porteño, es uno de los que está en la mira dentro de una lista con otras cinco posibilidades.

Los puestos prioritarios de Nacional en este mercado de pases

Si bien hay otras posiciones en la mira, los puestos que el área deportiva se fija como prioritarios para este mercado de pases son el del arquero y el volante central.

En el caso de Bruno Zuculini, mediocampista de 33 años con actualidad en Racing de Avellaneda, el Bolso tiene todo pactado con el jugador en lo que refiere a los términos personales.

Sin embargo, lo que resta resolver es qué sucede con los seis meses de contrato que le restan en la Academia. El futbolista mantiene charlas con el club argentino buscando destrabar la situación y en el Bolso se mantienen expectantes.