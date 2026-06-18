Maxi Falcón interesa en Nacional: la "espinita" que quiere sacarse el zaguero y su vínculo con Inter Miami

Maxi Falcón interesa en Nacional, que en este mercado de pases tiene como una de sus prioridades la contratación de un zaguero. Si bien todavía no han comenzado las gestiones para evaluar qué tan factible es su llegada, puertas adentro reconocen que su nombre seduce.

El defensor de 29 años tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre del 2028 y es un reconocido hincha del Bolso, donde hizo las formativas pero no llegó a debutar en Primera División.

En lo que va del año con Las Garzas, donde comparte equipo con Luis Suárez y Lionel Messi, registra 817 minutos en cancha repartidos en 10 compromisos.

Tras el parate por la disputa del Mundial 2026, Falcón viajó a Uruguay para compartir unos días con su familia y visitó el Gran Parque Central el pasado 6 de junio para presenciar el cruce entre el tricolor y Juventud por la cuarta fecha de la serie B del Torneo Intermedio.

En la antesala del encuentro dialogó con Ovación y, al ser consultado acerca de si se imagina jugando en Nacional a mediano o corto plazo, respondió en primera instancia: "Siempre está la espinita de que por ahí no pude debutar oficialmente en Nacional. Vine muchas veces al Gran Parque Central de niño cuando estábamos en juveniles y ver a la hinchada y al Parque repleto es hermoso, a uno como jugador obviamente que le encantaría".

Y añadió: "En lo personal no te podría decir ningún tiempo, viste que el fútbol es para acá y para allá, yo no me imaginaba lo de Estados Unidos hace un año y medio y surgió de la nada, así que nada, hay que ir paso a paso y tratando de mantenerse. Eso es lo más importante porque para llegar a un club como Nacional que te exige ganar cada partido, sea por el torneo o por la Copa Libertadores, tenés que estar preparado. Hay que seguir trabajando para eso y, si se da, buenísimo".

Maxi Falcón en un entrenamiento con Inter Miami. Foto: @InterMiamiCF.

Un tiempo antes, el 12 de junio del 2025, había expresado: "Como siempre lo he dicho, también es el equipo de mi familia. Al estar ahí tantos años formándome, jugando clásicos, viendo a los jugadores de Primera de cerca y yendo al Gran Parque Central en todos los partidos, obviamente me gustaría jugar en el club”.

De todas formas, puso la cuestión colectiva incluso por encima del afán personal: “La idea también es volver bien. Tratar de sumar y que sea lo mejor para el club. En la parte del mundo donde esté jugando, lo más importante siempre va a ser el club”.