Uruguay tendrá su prueba más difícil en su ruta al Mundial en un partido clave ante Argentina: hora y dónde ver

Uruguay tendrá su prueba más dura en lo que va de la Clasificatoria, enfrentará a Argentina en el receso de la temporada europea, por lo que contará con el mayor de su potencial.

Si bien la Celeste supo derrotar a la albiceleste en el Estadio Obras de Buenos Aires, por 61-44, el plantel es muy distinto al que enfrentó la selección de Gerardo Jauri aquel 27 de febrero. Ahora el equipo de Pablo Prigioni contará con varias de sus figuras que juegan en la Liga ACB de España, encabezadas por Facundo Campazzo y Gabriel Deck, del Real Madrid; y Nicolás Laprovittola de Barcelona.

Para Gerardo Jauri será una encrucijada determinar si la selección aspira a bajarle el ritmo a su rival, o bien fiel al ADN que le ha implantado a este equipo, que construye desde la intensidad y la cancha abierta, se anima a jugarle palo a palo a Argentina. En una nota con Ovación el DT adelantó que la Celeste iba a salir “a proponer”, por lo que probablemente el Antel Arena vibre con un partido de alto vértigo.

Hora y dónde ver Uruguay vs. Argentina por las Clasificatorias

El partido por la quinta fecha del Grupo D se jugará a las 22:10 horas y será transmitido por DSports. Además, la red de cabeloperadores que cuentan con el canal durante el Mundial 2026, también emitirán el partido. Además lo emite la plataforma de streaming Courtside 1891, por un valor de 9,99 dólares al mes o 37,99 al año.

Un antecedente similar

El último triunfo de Uruguay ante Argentina previo al de febrero se dio en el camino a China 2019, donde la selección dirigida por Marcelo Signorelli volvió de Olavarría con un triunfo grande. Aquel equipo que terminó siendo subcampeón del Mundo arrasó a la Celeste en el Palacio, aunque es cierto que aquel equipo Charrúa contó con notables ausencias.

El historial

Argentina es el rival que más enfrentó Uruguay en toda su historia. De 87 partidos oficiales, la Celeste ganó 34 partidos, pero tiene historial a favor en este formato de Clasificatorias que se juegan desde 2019, con dos triunfos y una derrota, con la particularidad que siempre ganaron los visitantes.

Argentina llega en crisis

La albiceleste llega con la presión de fracasos consecutivos. Argentina falló en el intento de clasificar al Mundial 2023 cayendo frente a República Dominicana como local, en la última fecha de las Clasificatorias y luego agregó la derrota también jugando en casa ante Bahamas, que lo dejó afuera de los Juegos Olímpicos. La derrota frente a Uruguay en Buenos Aires sacudió la estantería de un entrenador que llegaba cuestionado por la magra imagen que dio el equipo en la final de la AmeriCup ante Brasil, por lo que para Prigioni será una final en el Antel Arena, para llegar con mejor pie al segundo grupo, que comenzará en agosto.