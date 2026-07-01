Venta de entradas para las eliminatorias FIBA en el Antel Arena: Uruguay enfrenta a Argentina y Cuba

La selección uruguaya de básquetbol tendrá una doble presentación clave como local en la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2027.

El equipo dirigido por Gerardo Jauri recibirá a Argentina y Cuba en el Antel Arena, en dos partidos que pueden ser determinantes para la clasificación.

Los encuentros serán este jueves 2 de julio con Uruguay ante la selección Argentina a las 22:10 y posteriormente el domingo 5 de julio a las 18:40, el combinado celeste enfrentará a Cuba. Ambos corresponden a la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA para el Mundial 2027.

En cuanto a las entradas, la Federación Uruguaya de Basketball lanzó inicialmente la venta de abonos para los dos partidos, con valores que van desde $1.200 hasta $5.000, dependiendo del sector elegido. Posteriormente también quedaron habilitadas las entradas individuales en la plataforma Tickantel.

Los precios por sectores son los siguientes:

- Nivel 3 (cabeceras y codos): $600 por partido

- Nivel 3 laterales: $800 por partido

- Nivel 1 fondo: $900 por partido

- Nivel 1 codos: $1.000 por partido

- Nivel 1 fondo central: $1.200 por partido

- Tribuna retráctil central: $1.500 por partido

- Nivel cancha lateral: $2.000 por partido

- Nivel cancha frente: $2.500 por partido

El partido frente a Argentina aparece como el gran atractivo de la ventana, ya que enfrentará a los dos equipos que comenzaron con récord de 2-0 en el Grupo D.

Gerardo Jauri, DT de la selección de Uruguay de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Argentina venció dos veces a Cuba en la primera ventana, mientras que Uruguay superó en ambos encuentros a Panamá, por lo que el duelo en Montevideo puede empezar a definir el liderazgo de la serie.

Las clasificatorias están conformadas por cuatro grupos, que luego se fusionarán en dos en la segunda fase. De ambos saldrán tres clasificados, mientras que el mejor cuarto también obtendrá el boleto a Qatar 2027.

Tras la disputa de la ventana de julio quedarán tres más por disputarse. Uruguay tendrá que enfrentar a los equipos provenientes del grupo B, en formato de local y visitante, a fines de agosto, noviembre y febrero de 2027.