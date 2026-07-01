Mbappé elogió a Paraguay y advirtió antes del partido de octavos del Mundial 2026: "Hay que tomarlo muy en serio"

Kylian Mbappé no se dejó llevar por la contundente clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial 2026. Luego del 3 a 0 sobre Suecia, en el que fue la gran figura con un doblete, el capitán de Les Bleus cambió rápidamente el foco hacia el próximo desafío: Paraguay, la gran sorpresa del certamen tras eliminar a Alemania en la definición por penales.

"Ya quiero volver al vestuario por el aire acondicionado porque hace mucho calor, pero empezaremos a pensar en Paraguay", comentó entre sonrisas tras el encuentro.

Luego dejó en claro el respeto que le genera el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro: "Han demostrado que son un equipo al que hay que tomar muy en serio. Le ganaron a Alemania, así que no hay partidos fáciles en la Copa del Mundo. Iremos allí para intentar ganar".

Francia llega en un gran momento futbolístico. Después de finalizar con puntaje perfecto la fase de grupos, confirmó su candidatura al título con una sólida victoria frente a Suecia, impulsada nuevamente por Mbappé, que alcanzó los seis goles en el torneo y sigue ampliando su impresionante registro histórico en Copas del Mundo.

Además, el delantero dejó en claro que su prioridad está lejos de las marcas individuales: "Sé quién soy y lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo sabe cuál es el objetivo".

Del otro lado estará un Paraguay que dio uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Alemania desde los doce pasos, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del certamen. Esa actuación también fue destacada por Didier Deschamps, entrenador francés, quien aseguró haber seguido atentamente ese encuentro.

"PARAGUAY ES UN EQUIPO QUE HAY QUE TOMAR EN SERIO. VENCIERON A ALEMANIA"



🗣️ Mbappé habló de la Abirroja, rival de Francia en octavos



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"Los vi. No fue casualidad. Alemania es un gran equipo, pero Paraguay tiene ese ADN sudamericano, con mucha intensidad en los duelos y también buenos jugadores", expresó el seleccionador francés, anticipando un duelo que considera de máxima exigencia.

El encuentro entre Francia y Paraguay se disputará este sábado 4 de julio y otorgará un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Canadá y Marruecos.

Con Mbappé en estado de gracia y una Albirroja fortalecida por el batacazo frente a Alemania, el partido promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final.