Francia 0-0 Suecia en vivo por el Mundial 2026: el equipo Galo busca meterse en los octavos de final del torneo

La selección de Francia se mide ante Suecia, desde la hora 16:00, en el MetLife Stadium en New Jersey, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo que tiene a Kylian Mbappé busca seguir en el certamen y tendrá un duro escollo ante los escandinavos.

Francia vs. Suecia

Hora: 18:00.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.

Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Asistentes: Hessel Steegstra y Jan De Vries (NED).

Cuarto: Tori Penso (USA).

Quinto: Brooke Mayo (USA).

VAR: Dennis Higler (NED) y Bram Van Driesscher (BEL).

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, G. Gudmundsson; Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Alexander Isak; Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.