Francia 0-0 Suecia en vivo por el Mundial 2026: el equipo Galo busca meterse en los octavos de final del torneo
El ganador de esta lleva se medirá en la siguiente instancia contra la selección de Paraguay el sábado en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Estados Unidos.
La selección de Francia se mide ante Suecia, desde la hora 16:00, en el MetLife Stadium en New Jersey, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo que tiene a Kylian Mbappé busca seguir en el certamen y tendrá un duro escollo ante los escandinavos.
Francia vs. Suecia
Hora: 18:00.
TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Sus respectivas señales de streaming y Paramount+.
Árbitro: Danny Makkelie (NED).
Asistentes: Hessel Steegstra y Jan De Vries (NED).
Cuarto: Tori Penso (USA).
Quinto: Brooke Mayo (USA).
VAR: Dennis Higler (NED) y Bram Van Driesscher (BEL).
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Suecia: Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, G. Gudmundsson; Daniel Svensson, Lucas Bergvall, Yasin Ayari, Elliot Stroud; Anthony Elanga, Alexander Isak; Viktor Gyokeres. DT: Graham Potter.
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