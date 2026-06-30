Noruega vs. Costa de Marfil en vivo por el Mundial 2026: Haaland ante una de las sorpresas del torneo

Noruega y Costa de Marfil se enfrentarán este martes (14:00 por DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+) por los dieciseisavos de final del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026 en un cruce de estilos bien marcados y con un lugar en octavos de final en juego.

Noruega vuelve a jugar una fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde Francia 1998 y llega con la ilusión intacta de dar pelea en esta Copa. El equipo escandinavo terminó segundo en el Grupo I tras derrotar a Irak y Senegal, aunque cerró la fase de grupos con una dura derrota 4-1 frente a Francia en un partido en el que reservó a varias de sus figuras pensando en esta instancia.

Más allá de ese tropiezo, Noruega dejó claro durante la fase de grupos cuál es su principal fortaleza: el poder ofensivo. Marcó ocho goles en tres partidos y tiene en Erling Haaland a una de las grandes figuras del torneo. El delantero llega encendido y ya suma cuatro goles en el Mundial, siendo la principal amenaza de un equipo que también cuenta con la creatividad de Martin Odegaard para generar juego entre líneas.

Costa de Marfil, en cambio, aparece como una de las sorpresas agradables del torneo. Los dirigidos por Emerse Faé terminaron segundos en el Grupo E detrás de Alemania y lograron avanzar por primera vez en su historia a una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo. El equipo africano venció a Ecuador, cayó ajustadamente ante Alemania y cerró la fase de grupos con un triunfo convincente frente a Curazao.

La gran fortaleza marfileña ha estado en su solidez defensiva. Costa de Marfil recibió apenas dos goles en la fase de grupos y construyó su clasificación a partir del orden táctico, la disciplina y la intensidad física. En ataque tiene futbolistas capaces de desequilibrar como Sébastien Haller, Nicolas Pépé y el joven Yan Diomande, una de las revelaciones del equipo.

En la previa, el favoritismo parece inclinarse levemente hacia Noruega por jerarquía individual y peso ofensivo, pero Costa de Marfil ya demostró que tiene argumentos para competir ante rivales de mayor cartel.

Si Haaland logra encontrar espacios, Noruega tendrá mucho ganado. Si Costa de Marfil consigue llevar el partido a un terreno de fricción y desgaste haciendo un partido largo, el panorama puede cambiar.

Yan Diomandé jugando para Costa de Marfil ante Alemania por el Mundial 2026. Foto: EFE

Noruega vs. Costa de Marfil: alineaciones probables

Día: Martes 30 de junio

Hora: 14:00

Torneo: Copa del Mundo 2026, dieciseisavos de final

TV: DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, AUFtv y Paramount+

Noruega: Orjan Nyland; Fredrik Aursnes, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Antonio Nusa, Alexander Sørloth, Erling Haaland.

DT: Stale Solbakken

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Christ Inao Oulai, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Nicolas Pépé, Yan Diomandé.

DT: Emerse Faé

Árbitros. Jesús Valenzuela. Asistentes. Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela). Cuarto. Juan Gabriel Benítez. Quinto. Eduardo Cardozo (Paraguay). VAR. Juan Lara (Chile). AVAR. Juan Soto (Venezuela). SVAR. Jarred Gillett (Inglaterra).

Estadio: AT&T Stadium, Arlington, Texas