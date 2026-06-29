DT de España sobre la situación de Nico Williams tras patada de De la Cruz: “No es la lesión que pensábamos”

Luis de la Fuente, director técnico de la selección de España, apuntó a que Nico Williams sufre "una sobrecarga", a pesar de que el primer parte médico apuntaba a "lesión muscular en el aductor derecho", y esto le da la posibilidad de volver y contar con chances de no perderse lo que resta del Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

"Nico no tiene la lesión que pensábamos, es una sobrecarga, pero esa molestia puede que le impida estar en octavos", aseguró el seleccionador en una entrevista en Radio Nacional de España.

La baja del delantero del Athletic Club está confirmada con miras al partido ante Austria del próximo jueves en el SoFi Stadium en California, a la hora 16:00. El gran objetivo es, si España se clasifica, llegar a octavos de final y, sobre todo, si sigue adelante, a cuartos.

"Veo bien a Nico, hablé ayer con él. Los servicios médicos nos recomiendan que retome la actividad en los próximos días. Los jugadores tienen que asumir cierto riesgo y los jugadores están predispuestos", señaló sobre el objetivo de la vuelta de un jugador que esta temporada sufrió una pubalgia que le condicionó el rendimiento.

Además, la situación vivida en el partido de Uruguay y la primera exploración transmitida por la RFEF, que apuntaba a una "lesión muscular en el aductor derecho tras un fuerte trauma provocado por una entrada" hizo que Nico Williams compartiera un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que se trataba de "uno de los peores días" de su vida.

Nicolás de la Cruz y Rodri en el partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026. Foto: AFP

El extremo se refirió a la falta que recibió por parte de Nicolás de la Cruz en el final del partido entre Uruguay y España el pasado viernes por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026. "Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria", detalló.

"Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado, nos vemos en lo antes posible en este Mundial", agregó en su mensaje de Instagram.

Tras esto, Luis de la Fuente fue a hablar con el futbolista. "Después de hablar conmigo era otro, parecía que no tenía molestias. En caliente es legítimo decir eso, mostrar que estás dolido. Pero al día siguiente su actitud en el grupo era otra, de alegría", apuntó el seleccionador español.

Con información de EFE