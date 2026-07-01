Países Bajos denunció una ola de racismo contra tres jugadores tras la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de Países Bajos del Mundial 2026 dejó un preocupante episodio fuera de la cancha. La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) denunció este miércoles una ola de mensajes racistas dirigidos contra Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, quienes fallaron sus remates en la definición por penales frente a Marruecos.

Los tres futbolistas fueron blanco de cientos de comentarios discriminatorios en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde recibieron insultos racistas y comparaciones con monos.

La magnitud de los ataques llevó a Kluivert y Summerville a desactivar la opción de comentarios en sus publicaciones, mientras que en la cuenta de Timber continuaban visibles numerosos mensajes ofensivos.

"Nos parece terrible. Estamos viendo reacciones en internet en las que los jugadores son tratados de forma racista y discriminatoria tras la eliminación. Ahí trazamos una línea muy clara. El racismo y la discriminación no tienen cabida en ninguna parte: ni en el fútbol, ni en internet, ni en nuestra sociedad", expresó un portavoz de la KNVB en declaraciones a la televisión pública neerlandesa.

La federación trasladó el caso al organismo especializado Meld.Online Discriminatie, que ya confirmó haber recibido decenas de denuncias y anunció que analizará cada publicación de manera individual para determinar si incurre en delitos contemplados por el Código Penal de Países Bajos.

En los casos considerados más graves, el organismo podrá presentar denuncias inmediatas ante la policía, mientras que en el resto solicitará primero a las plataformas la eliminación del contenido antes de iniciar acciones legales.

Denzel Dumfries, futbolista de Países Bajos, celebrando uno de los goles frente a Túnez por el Mundial 2026. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE.

La ministra de Deportes de Países Bajos, Mirjam Sterk, también condenó lo ocurrido y calificó las reacciones discriminatorias como "profundamente lamentables". La KNVB, que desde hace años impulsa campañas contra el racismo, había lanzado antes del Mundial un video protagonizado por el exfutbolista Ruud Gullit para concientizar sobre el odio en las redes sociales.

El episodio recuerda a lo sucedido tras la final de la UEFA Euro 2020, cuando Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka fueron víctimas de una campaña de insultos racistas luego de fallar sus penales frente a Italia. En aquella oportunidad, la policía británica investigó cientos de publicaciones, detuvo a varias personas y el caso provocó una fuerte reacción de solidaridad por parte del mundo del fútbol y de las autoridades.

El nuevo episodio vuelve a poner en el centro de la discusión la violencia y la discriminación que sufren los futbolistas en las redes sociales tras resultados deportivos adversos.

Con información de EFE.