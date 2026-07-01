20 malditos años: Brasil jugará ante Noruega por los octavos del Mundial 2026, pero lo persigue una mala racha

Algunos creen que Brasil está maldito desde que en una conferencia de prensa en el Mundial de 2022, un colaborador de prensa de la Canarinha arrojó por sobre una mesa a un gato que había aparecido en el lugar. El islam los considera animales sagrados y el gesto no se pasó por alto en Qatar. En esa Copa del Mundo, el Scratch perdió con Croacia por penales en los cuartos de final y se despidió, otra vez, de la ilusión de lograr la sexta estrella. Pero no fue el gato. O al menos no solo eso. El próximo domingo, la selección brasileña tendrá revancha en el Mundial 2026.

Brasil, que consiguió su quinto título en el Mundial de Corea y Japón 2002, derrotando a Alemania en la final, entró en una mala racha a partir de la Copa del Mundo 2006 en suelo germano. Esa vez fue Francia, pero siempre un europeo. Las últimas cinco eliminaciones de Brasil en los mundiales fueron ante selecciones de Europa. Una mala racha que ya se estira a 20 años, pero que el próximo domingo tendrá otro momento bisagra y podrá estirarse o finalmente quebrarse.

La primera de estas selecciones en derrotar a Brasil en una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo fue Francia, que ganó 1-0 por los cuartos de final en 2006. En Sudáfrica, Brasil se quedó otra vez sin semis y fue Países Bajos que lo venció 2-1 y luego jugó ante Uruguay.

Sin lugar a dudas, el dolor más grande para los brasileños fue en su propio Mundial, el de 2014. Alemania, que luego se consagraría campeona ante Argentina en la final, eliminó a los dueños de casa con una histórica goleada 7-1 en semifinales y Brasil volvió a caer, 2-1, ante Países Bajos cuando tuvo que jugar por el tercer puesto del torneo.

La cosa no mejoró. En el Mundial de Rusia 2018 Brasil no pudo con Bélgica, cayó 2-1 en los cuartos de final, y la ya citada derrota ante Croacia en Qatar 2022, también en cuartos de final, es el último antecedente de esta maldición que parece tener la Canarinha.

Este domingo en New Jersey, a las 17:00, Brasil podría estirar cuatro años más esta mala racha o cortarla de raíz cuando enfrente a Noruega en los octavos del Mundial 2026. Por los dieciseisavos, la Canarinha eliminó a Japón y los Vikingos vienen de dejar por el camino a Costa de Marfil.

Oscar, Fred y Marcelo, detrás, jugadores de Brasil durante el partido ante Alemania por el Mundial 2014. Foto: Archivo El País

La maldición de 20 años de Brasil: perdió con europeos en los últimos seis mata-mata del Mundial

Francia (2006): Derrota 0-1 en Cuartos.

Países Bajos (2010): Derrota 1-2 en Cuartos.

Alemania (2014): Derrota histórica por 1-7 en Semifinales.

Países Bajos (2014): Derrota 0-3 por el tercer puesto.

Bélgica (2018): Derrota 1-2 en Cuartos.

Croacia (2022): Derrota en Cuartos, por penales tras empatar 1-1.