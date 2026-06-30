El pedido de disculpas de Bielsa a su reacción viral: "Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido"

Cuando terminó el partido contra España que confirmó la eliminación de Uruguay del Mundial 2026, Marcelo Bielsa debió responder un par de preguntas a la trasmisión oficial antes de retirarse del campo de juego, como ocurre con todos los entrenadores en todos los partidos de la Copa del Mundo. Pero ante la frustración de la derrota, reaccionó con un exabrupto ante la demora de un camarógrafo y la imagen se hizo viral rápidamente, en medios y redes sociales.

"¡Dale de una vez!", exclamó el entrenador argentino frente a las cámaras, con expresión furiosa. Sobre eso, en la conferencia de prensa que brindó este martes para darle fin a su ciclo como director técnico de la selección de Uruguay, pidió "una disculpa entre comillas", según sus propias palabras.

Pero se refirió a dos cosas. La primera fue por el particular gesto para su foto oficial de la Copa del Mundo, cuestión a la que ya se había referido en una conferencia durante el Mundial. Ahora dijo: "Cuando a mi me sacaron la foto para la FIFA, yo no sirvo para modelar fotografías".

Algo similar a lo que ya había explicado: "No tengo que dar ninguna explicación, me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo, estaba enfrentando a los fotógrafos y esa fue la foto que obtuvieron de mí, ¿pero cuál es la pregunta que ella hace? No tengo ninguna respuesta. ¿También debería explicar por qué no miro a los interlocutores en ese momento? No sé, no son explicaciones que deba dar".

En aquel entonces, incrédulo por la pregunta que le realizaban, continuó engranado: "Respecto de la pregunta anterior, creo que tiene que haber un límite para lo que hay que explicar, si uno usa lentes porque usa lentes, si mira a los ojos porque mira a los ojos, si mira para arriba o abajo... ¿Tantas cosas hay que explicar? Simplemente se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada de malo, se puede usar lentes, se puede mirar hacia abajo, no tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento".

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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El pedido de disculpas de Bielsa a su reacción viral: "Tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido"

Después sí se refirió a su reacción viral tras el último partido contra España. El rosarino expresó: "Después del partido con España, que hay obligaciones con las empresas que compran los derechos de dar cantidad de notas, y manejan el tiempo de la angustia como si fuera el mismo tiempo de la felicidad".

En la misma línea, explicó: "Yo reaccioné contra la tardanza en las preguntas a las que debía responder obligatoriamente. Y reaccioné porque tardaban, tardaban, y yo estaba sobrepasado por el dolor. Y tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido".

Fueron las últimas palabras de Marcelo Bielsa como seleccionador de Uruguay. Inmediatamente se paró y se retiró de la sala de conferencias del Estadio Centenario, dando por terminada la conferencia.