Bielsa sobre Muslera: "Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido por el efecto en su ánimo después de un error"

El argentino Marcelo Bielsa brindó este martes una conferencia de prensa para culminar su ciclo al frente de la selección de Uruguay, luego del rotundo fracaso en el Mundial 2026, en el que la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos tras compartir serie con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

Uno de los temas centrales fue la presencia de Fernando Muslera en la derrota 1-0 frente a España, partido que sentenció la eliminación uruguaya y en el que el arquero cometió un error decisivo. Tras el encuentro trascendió que el golero había atravesado un cuadro febril en la previa, algo que Bielsa confirmó, aunque aseguró que estaba en condiciones de jugar.

"El día previo Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Yo, obviamente, estaba informado. Al otro día no tenía fiebre, estaba con disposición absoluta a participar, no tenía síntomas, dolor ni merma de la capacidad física. Estaba en condiciones absolutas de poder jugar", explicó el entrenador.

Bielsa comparó el caso con el de Federico Viñas, quien también había presentado fiebre en la antesala de un partido, aunque en su caso decidió no incluirlo desde el inicio porque el delantero le manifestó que todavía sentía molestias corporales.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

El técnico rosarino también reveló un episodio que, según afirmó, refleja la personalidad y la generosidad de Muslera. Contó que, tras el error cometido ante España, el arquero pidió ser sustituido por el impacto anímico que le había generado la jugada.

"A mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido por el efecto en su ánimo después de un error. Muslera estaba tan golpeado por lo que había sucedido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefirió dejar de jugar porque entendía que las posibilidades del grupo seguían intactas y que no estaba en la mejor condición para afrontar el segundo tiempo", relató.

En ese sentido, Bielsa destacó la actitud del arquero celeste y sostuvo que su decisión le pareció "de una grandeza y generosidad impropia del mundo del fútbol actual". Además, remarcó que, de haber existido cualquier duda sobre su estado físico antes del encuentro, el propio Muslera se lo habría comunicado.

"No tenía fiebre. El día anterior había tenido 38 grados y el día del partido estaba sin fiebre y sin secuelas", concluyó el entrenador argentino.