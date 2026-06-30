Nacional oficializó la incorporación de Bruno Zuculini: el mensaje que le dedicó al jugador

Nacional presentó de manera oficial a Bruno Zuculini, el volante argentino de 33 años que viene de un exitoso pasaje por Racing donde fue capitán y obtuvo la Copa Sudamericana y la Recopa. "¡Bienvenido al campeón uruguayo, Bruno!", publicó el tricolor en su cuenta oficial junto con la imagen del jugador.

Zuculini ya se encuentra entrenando a la par del plantel desde hace varios días en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. El miércoles pasado, tras arribar a Uruguay, habló con la prensa: "Emocionado, muy feliz, muy contento de estar acá. Llego a un gran club, con una gran historia, y quiero ser parte de la misma”, inició en diálogo con Fuera de Juego (Carve Deportiva).

Y añadió: "Me tocó enfrentarlos acá y me llamó mucho la atención lo que era la gente de local. La historia de Nacional, históricamente, es la de un club muy importante”.

El volante también reveló que el interés de los albos viene desde hace varios años. “Nacional me fue a buscar, se interesó muchísimo en mí. Preguntaron por mí con mucho respeto y mucho entusiasmo. En su momento había hablado mucho con el Chino (Álvaro Recoba) y no se dio mi llegada”, explicó.

Además, destacó especialmente el papel que tuvo Sebastián Eguren en las negociaciones. “Hace tres años que veníamos en contacto. Que se interioricen de tu situación, que te consulten todos los años si quería venir... Sebastián Eguren se manejó con mucho respeto conmigo. En esta oportunidad se dio la posibilidad y no lo dudé ni un segundo”, afirmó.

Respecto a sus características dentro del campo de juego, se definió como un futbolista de marca y sacrificio. “Soy un volante central, me gusta jugar de cinco tapón, pero me acomodo a lo que pida el técnico y a lo que necesite el equipo”, explicó.

Por otra parte, contó que recibió múltiples mensajes de apoyo de hinchas tricolores y destacó el rol de un uruguayo que hoy milita en Racing. “Martirena, que es hincha del Bolso, me volvió loco desde el primer momento cuando supo que podía venir. Además, me ha llegado mucho mensaje con entusiasmo por mi llegada en redes sociales, así que estoy muy agradecido por el cariño”, dijo.

El mensaje con el que Racing despidió a Bruno Zuculini

La Academia le dejó un mensaje al mediocampista en redes sociales: "Bruno Zuculini continuará su carrera en Nacional. Racing Club le agradece para siempre su compromiso y amor incondicional por nuestros colores. ¡Éxitos para lo que viene", publicó este martes.