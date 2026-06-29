Francisco Calvo llegó a Uruguay y se suma a Nacional: "Sé al gran club que vengo, con una historia impresionante"

Con una sonrisa y mucha ilusión, el defensor costarricense Francisco Calvo ya está en Montevideo para transformarse oficialmente en nuevo jugador de Nacional. Apenas aterrizó en Uruguay, brindó sus primeras declaraciones y dejó en claro el entusiasmo con el que afronta este nuevo desafío en su carrera.

"Estoy muy feliz, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya. Sé al gran club que vengo, un club con una historia impresionante. Tomo este reto con mucha responsabilidad y con ganas de hacerlo de la mejor manera", expresó el experimentado zaguero al programa radial "Minuto Uno" de Carve Deportiva.

Calvo también explicó cómo se produjo el contacto que terminó concretando su llegada al conjunto albo. Según contó, el primer acercamiento fue por parte del entrenador Jorge Bava y luego continuó con el director deportivo Sebastián Eguren.

"Empezó por Jorge Bava el contacto y luego me llamó Sebastián Eguren. Empezaron a hablar con mi representante y la verdad estoy muy agradecido con Jorge y con todos los directivos que hicieron posible mi llegada. Estoy muy feliz", afirmó.

Antes de aceptar la propuesta, el defensor buscó referencias sobre el club y mantuvo una conversación con el también costarricense Kendall Waston, quien defendió la camiseta tricolor entre 2018 y 2019.

"Hablé con Kendall y me habló de la grandeza de este club y de la responsabilidad que significa venir a jugar a Nacional. También tengo gente que conoce el club y yo mismo averigüé mucho. Sé a dónde vengo y solamente tengo ganas de empezar", señaló.

Francisco Calvo en un partido con Al-Ettifaq FC. Foto: calvo05 en Instagram.

El futbolista aseguró además que está al tanto de los objetivos que tendrá por delante en este semestre, con el Campeonato Uruguayo y la Copa Sudamericana como grandes desafíos.

"Tengo clarísimo lo que se está jugando Nacional. Vengo con muchas ganas de aportar y de dar mi mejor versión para que, junto con los refuerzos y el plantel bueno que ya tiene el club, podamos conseguir nuestros objetivos", concluyó el nuevo defensor tricolor.