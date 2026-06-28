Nacional en el mercado: la razón por la que Mauricio Vera se podría quedar todo el semestre sin jugar

El futuro de Mauricio Vera, futbolista de Nacional, es una incógnita después de que Jorge Bava decidiera no tenerlo en cuenta para el segundo semestre. El mediocampista de 28 años acordó su llegada al Bolso el pasado 19 de febrero en formato de préstamo con opción de compra desde Deportes Concepción de Chile.

Por entonces el entrenador tricolor era Jadson Viera, quien ya lo había dirigido en Boston River y tenía grandes referencias de sus condiciones. Bajo sus órdenes jugó tres encuentros y en uno de ellos fue reemplazado en el entretiempo. Tuvo un desempeño irregular acompasado por la actuación colectiva.

Con su salida y el inminente arribo de Bava, su nivel de protagonismo bajó. Estuvo en cancha 97 minutos que se repartieron en tres compromisos: ante Coquimbo Unido en el debut por Copa Libertadores y contra Cerro Largo y Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el futbolista permanecerá entrenando en Nacional todo el segundo semestre sin tener participación. ¿Cuál es el motivo? Concepción ya tiene completo el cupo de extranjeros, por lo que si regresa tampoco podrá jugar.

Mauricio Vera en un entrenamiento con Nacional. Foto: @Nacional.

“No tenemos cupo de extranjero, debe quedarse en Nacional”, transmitieron desde Chile. A su vez, en la interna del tricolor saben que, de acuerdo a lo que indica el reglamento de FIFA, como Vera ya fue inscrito en dos clubes en el mismo semestre, la única alternativa posible es que emigre a una liga europea, lo que hoy no parece factible.

Así lo indica el inciso 5.3 del reglamento FIFA sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores: “Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores”.