Alexis Martín Arias, nuevo fichaje de Nacional: cómo influyó la charla con Bava y su mensaje para los hinchas

Alexis Martín Arias arribó a Uruguay este vienes por la tarde con el objetivo de hacerse la revisión médica en las próximas horas para convertirse en nuevo fichaje de Nacional: "Estoy contento de estar acá, de llegar a una gran institución, todavía faltan detalles de la revisión médica y eso, pero bueno, fue una semana en la que se habló mucho, pero se pudo llegar a buen puerto y acá estamos", inició en diálogo con El Espectador Deportes.

Luego hizo referencia a la importancia que tuvo su charla con Jorge Bava, quien ya lo dirigió durante 18 partidos en el tiempo que compartieron en Cerro Porteño. "Me ha llamado Jorge y creo que eso influyó mucho. Después obviamente es un club muy grande, que tiene mucha historia, así que estoy muy contento de estar acá, con mucha expectativa sabiendo la responsabilidad que tienen los equipos grandes, que te exigen ganar los partidos y obtener campeonatos, así que vamos a trabajar para eso", expresó.

Al ser consultado acerca de los detalles de ese intercambio con el entrenador del Bolso, Arias dijo: "Me explicó el proyecto que se venía en el club, que nosotros cuando estábamos allá lo seguíamos, también tengo compañeros uruguayos que siguen a Nacional y me hablaban muy bien del país. Cuando me llegó la oportunidad se fueron dando y avanzando las cosas, no lo dudé y hoy estoy acá feliz".

Alexis Martín Arias, el nuevo arquero de Nacional. Foto: ccp1912oficial y alexis_martinarias en Instagram.

A la hora de definirse como futbolista, acotó: "Ya quiero ponerme a la orden de Jorge, conocer a mis compañeros y plantearnos los objetivos para este semestre. Soy un laburante, un trabajador que la vengo remando desde hace varios años y me encuentro en un gran momento gracias a todo el trabajo que he realizado".

En último término, le dejó un mensaje concreto a los hinchas del tricolor: "Lo único que les puedo decir es que me voy a brindar al máximo para defender esta camiseta, y después obviamente la gente quiere que el arquero ataje, así que vamos a intentar obviamente hacer lo mejor posible, pero el trabajo, el esfuerzo y el profesionalismo siempre va a estar".