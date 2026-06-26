Alex Saúl: las "prioridades" que Nacional cumplió en el mercado de pases y su elogio para Bruno Zuculini

Alex Saúl, vicepresidente segundo de Nacional, dialogó con Ovación y dejó un concepto acerca del mercado de pases que vienen realizando: “Por ahora estamos cumpliendo lo que queríamos que era contratar un arquero y un cinco ya formado, grande, con buena experiencia, que ya ganó dos copas, una Libertadores y una Sudamericana”, inició en referencia a Bruno Zuculini y Alexis Martín Arias.

“Con eso más arreglar el contrato de Maxi Gómez, que eran las tres prioridades, ya las cumplimos. Ahora estamos trayendo las segundas prioridades en el equipo, que realmente son necesarias”, agregó.

En alusión a Francisco Calvo, el costarricense de 33 años que llega para disputar un lugar en el once como defensor zurdo, Saúl dijo: “Lo del zaguero era una segunda prioridad, creemos que con la experiencia de haber jugado dos mundiales se puede adaptar”.

Francisco Calvo en un partido con Al-Ettifaq FC. Foto: calvo05 en Instagram.

Al ser consultado acerca de si están dispuestos a dejar salir a Luciano Boggio en caso de una oferta del exterior, respondió: “Depende del precio, nosotros hablamos con Pablo Boselli antes del Mundial y no tenía nada. No hay intención de que salga, al menos que sea algo muy bueno para el club y para él”.

Sobre los objetivos que se fijan para el segundo semestre, hizo énfasis en dos específicos: “Estamos muy ilusionados de ganar el Torneo Clausura y por lo menos pelear para jugar las finales de la Liga AUF Uruguaya. Buscamos ir por el bicampeonato y hacer una buena Sudamericana”.

Respecto de Tigre, el rival que tendrá en los playoffs de Sudamericana, dijo que es “muy intenso”, pero que el Bolso le “puede ganar”.