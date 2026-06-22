Es costarricense, jugó dos Mundiales y reforzará la defensa de Nacional tras pactar un contrato por dos años

Nacional continúa activo en el mercado de pases y este lunes pactó la llegada de Francisco Calvo, un defensor zurdo de 33 años de último paso por el Al-Ettifaq FC del fútbol árabe, donde vence contrato el 30 de junio. Era una de las posiciones que la gerencia deportiva había fijado como prioridad pensando en un segundo semestre donde competirá ante Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana y la Liga AUF Uruguaya, y finalmente optaron por un jugador con experiencia internacional.

Calvo representó a Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde tuvo un alto nivel de protagonismo. Hasta el momento registra un total de 115 partidos, 16 goles y tres asistencias con los Ticos.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación con fuentes tricolores, acordó un vínculo contractual por dos años.

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