Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Nacional insiste por Alan Rodríguez: el factor que define si llega o no en este mercado y qué le destacan

El tricolor está interesado en incorporar al mediocampista de 26 años, quien tiene contrato vigente con Inter de Porto Alegre hasta diciembre del 2029.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
21/06/2026, 03:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Alan Rodríguez, volante de 26 años con actualidad en Inter de Porto Alegre.
Alan Rodríguez, volante de 26 años con actualidad en Inter de Porto Alegre.
Foto: alanrodriguez.08 en Instagram.

Nacional continúa en la búsqueda de incorporaciones para el segundo semestre y en la interna identifican como prioridad la llegada de Alan Rodríguez, mediocampista de 26 años con actualidad en Inter de Porto Alegre, donde tiene contrato vigente hasta diciembre del 2029.

Por su característica de volante mixto, consideran que podría ser ideal para reforzar un sector donde hoy cuentan con Luciano Boggio, Agustín Dos Santos y Nicolás Lodeiro. Destaca por ser polifuncional.

Maximiliano Gómez celebra uno de los goles que marcó en el partido entre Nacional y Cerro.

Nacional en el mercado: Maxi Gómez acordó su renovación y Bruno Zuculini se suma el lunes al plantel

Fútbol

El oriundo de Canelones supo ser capitán en Argentinos Juniors, donde jugó casi tres años, y desde allí fue transferido al Colorado, donde lleva 30 partidos disputados.

Una lesión en la pierna y algunas cuestiones musculares le han impedido tener la continuidad deseada y, por tal motivo, en lo que va del semestre jugó 363 minutos en un total de 13 partidos.

De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, en Nacional tienen conceptuado a Rodríguez como un jugador “importante” que puede contribuir a los objetivos que se fijaron en los playoffs de Copa Sudamericana y en la Liga AUF Uruguaya.

De todas formas, en el tricolor manejan con mucha cautela el tema sabiendo que hay cuestiones que lo exceden: “Dependemos de la voluntad de Inter, sabemos que el jugador quiere venir”, sostienen.

Ante la consulta acerca de si Inter fijó algún plazo específico para darle una respuesta concreta al Bolso, desde el club afirmaron: “No nos manejamos con plazos”.

Por otra parte, la gerencia deportiva de Nacional, que ya fichó a Bruno Zuculini, quien arribará mañana al país, continúa activa en el mercado de pases con otras dos posiciones prioritarias.

Bruno Zuculini, actual volante de Racing.
Bruno Zuculini, actual volante de Racing.
Foto: racingclub y brunozuculini5 en Instagram.

El primer caso es el del arquero Alexis Martín Arias, a quien Jorge Bava tuvo en Cerro Porteño. Desde el tricolor afirman que la negociación ya se encuentra en una etapa muy avanzada.

Alexis Martín Arias, arquero con actualidad en Cerro Porteño.
Alexis Martín Arias, arquero con actualidad en Cerro Porteño.
Foto: ccp1912oficial y alexis_martinarias en Instagram.

El segundo caso es el de un zaguero por izquierda para reforzar una zona en la que perdió jerarquía desde la salida de Julián Millán.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

NacionalMercado de pasesInter de Porto AlegreLiga AUF Uruguaya

Te puede interesar