Más de diez disparos frente al Maciel: atacaron por tercera vez a Kevin Morotto y huyeron en dos autos

Carina Dávila, auxiliar de servicio en el Hospital Maciel, se bajó del ómnibus en la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja. Estaba llegando un poco tarde a trabajar. Subió por la calle Guaraní y lo que pasó después fue noticia en todos los medios de la capital. Al principio no sabía de dónde venían las balas. Solo pudo correr hasta encontrar refugio. Después se dio cuenta de que había sido el auto azul que pasaba por el lugar.

“Mi hijo me dice: ‘mamá, naciste de nuevo, pero ¿por qué no te tiraste al piso?’. No sé, yo atiné a correr”, contó la mujer a El País. A unos metros de la esquina por la que había doblado la trabajadora, estaba el cuidacoches de la cuadra.

Vio a una de las dos personas atacadas. En diálogo con El País aseguró que una de ellas subió corriendo por la calle 25 de Mayo. “El auto rajó para abajo”, dijo al recordar la escena. El hombre lleva cuatro años trabajando allí y sostuvo que es la primera vez que pasa un episodio de estas características. “Nunca vi nada así”, aseguró.

El resto de trabajadores del hospital o comerciantes de la zona con los que habló El País coincidieron con que no es común.

Al mediodía de este martes, dos personas que estaban a pie, a unos metros de la puerta de Emergencia del Hospital Maciel, fueron atacadas a balazos, aunque ninguna de las municiones los hirieron. Los responsables, que estaban en un auto, lograron escapar.

Policía en escena de la balacera frente al Hospital Maciel. Estefanía Leal/El País

Morotto otra vez en el centro

Uno de los dos objetivos del ataque era Kevin Morotto, de 27 años, según supo El País. Él y su acompañante habían concurrido al Hospital Maciel. Tras recibir el alta después de un ataque, Morotto continuó concurriendo al centro de salud para tratar sus heridas. La hipótesis es que los atacantes sabían que Morotto estaría allí y fueron por él.

La principal línea que manejan los investigadores es que el episodio se enmarca en una rivalidad entre grupos criminales, y que los enemigos del joven "lo vienen buscando desde hace tiempo".

No es la primera vez que intentan matarlo. El 24 de setiembre de 2025, Morotto fue atacado a balazos apenas recuperó la libertad tras cumplir una pena en el exComcar. Tres personas participaron de aquella emboscada. Dos bajaron de un vehículo para disparar mientras otra permaneció al volante.

Hace menos de un mes volvió a estar en medio de otro ataque. El 20 de julio viajaba junto a otras tres personas por la ruta 74, a la altura de Joaquín Suárez, cuando fueron atacados desde otro vehículo. El auto recibió más de 30 impactos de bala y en la escena se contabilizaron más de 50 disparos. Los cuatro ocupantes resultaron heridos. El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, dijo entonces que el episodio estaba vinculado a una lucha entre bandas.

Policía Científica analiza balacera en el Hospital Maciel. Estefanía Leal/El País

El ataque de este martes es así el tercero dirigido contra Morotto en menos de un año. Esta vez, al menos dos delincuentes participaron directamente del atentado. Llegaron en un auto azul y, después de disparar contra los dos hombres a metros del Maciel, escaparon. La Policía logró reconstruir parte de la ruta de fuga y encontró ese vehículo abandonado en Hilario Ascasubi y Emilio Romero, en La Teja. Los responsables continuaron desde allí en un segundo auto.

Ese vehículo fue encontrado más tarde en la zona de Las Pitas y Anatole France, en Los Bulevares. Quienes lo dejaron allí habían intentado ocultarlo colocando chapas para impedir que fuera visto desde la calle. La investigación llevó además a la Policía hasta una vivienda lindera. Allí fueron encontrados un pasamontañas y una campera que coincidirían con la ropa utilizada por los atacantes para camuflarse.

El hallazgo se produjo en una zona que tiene un antecedente llamativo para la investigación. Después del atentado que sufrió Morotto a la salida del exComcar, el vehículo utilizado por sus atacantes fue encontrado sobre las calles Edgar Allan Poe y Anatole France. Ahora, el segundo auto usado en la fuga apareció nuevamente sobre Anatole France, aunque en otro punto.

El episodio ocurrió en momentos en que la Jefatura de Policía de Montevideo prepara cambios en su estrategia para la capital. Según supo El País, la próxima semana serán presentadas las nuevas líneas estratégicas de trabajo. Entre las medidas está prevista la puesta en funcionamiento del ex Centro de Comando Unificado (CCU) de Ciudad Vieja.

Policía Científica analiza balacera a pasos del Hospital Maciel. Estefanía Leal/El País

Ciudad Vieja, entre la seguridad y el repoblamiento

Por otra parte, desde la Intendencia de Montevideo dijeron a El País que está en permanente coordinación con el Ministerio del Interior. Afirmaron que la comuna trabaja en elementos que "indirectamente contribuyen a que el barrio sea más seguro", como el mantenimiento del alumbrado y el cuidado de peatonales y espacios públicos, entre otros.

Fuentes del Maciel dijeron a El País que la seguridad del hospital es buena. Señalaron que el hospital cuenta con policías en el servicio 222 en cada puerta de entrada, trabajadores de una empresa de seguridad, cámaras de videovigilancia y molinetes.

De todas formas, la dirección se puso en contacto con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que aportará una “visión técnica” de la situación de seguridad del hospital.

Por otra parte, las autoridades del Maciel tienen la intención de reunirse con la Intendencia de Montevideo para mejorar la iluminación en la zona. Entienden que es un problema, aunque en este caso el hecho sucedió al mediodía.

Ciudad Vieja es el principal barrio que el gobierno quiere repoblar. Según dijo el subsecretario de Vivienda, Christian Di Candia, días atrás a El País, la intención es que en siete u ocho años haya mil familias más en el barrio histórico. “Queremos que la redensificación tenga como protagonistas a los sectores medios”, sostuvo el viceministro.

El cálculo de las mil familias más lo hizo solo teniendo en cuenta las ocho propiedades públicas que el ministerio quiere usar para crear viviendas. Algunos de estos inmuebles, están muy cerca del Maciel, como una casona del Ministerio de Educación y Cultura a una sola cuadra.

El plan de la cartera implica que la Agencia Nacional de Vivienda lance llamados para recuperar estos predios. Los terrenos serán entregados a empresas a cambio de que se realicen estas construcciones. El gobierno, además, dará otros incentivos económicos.