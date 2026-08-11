Balacera a pasos del Hospital Maciel contra dos personas: encontraron los autos involucrados en el ataque

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga una balacera que se produjo pasado el mediodía de este martes en la intersección de Guaraní y 25 de Mayo, en Ciudad Vieja, a pocos metros de la emergencia del Hospital Maciel.

Según la información primaria aportada por testigos, el atacante bajó de un auto Renault Kwid de color azul y disparó al menos diez veces contra dos personas que caminaban por la vereda, presuntamente, acompañantes de un paciente del hospital.

Tras ser atacados, las víctimas escaparon del lugar y el victimario regresó al vehículo para fugarse de la escena, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

Algunos autos estacionados en la vereda fueron impactados por las balas, pero no hay al momento reportes de personas heridas.

Policía en escena de la balacera frente al Hospital Maciel. Estefanía Leal/El País

El Renault fue abandonado en las calles Hilario Ascasubi y Emilio Romero, en el barrio La Teja, y los ocupantes continuaron el escape en un auto Volkswagen eléctrico que, a su vez, fue encontrado más tarde en las calles Las Pitas y Anatole France del barrio Los Bulevares, informó Subrayado (Canal 10).

Se espera que las cámaras de videovigilancia de la zona, tanto privadas como del Ministerio del Interior, permitan reconstruir lo sucedido y dar con los involucrados.