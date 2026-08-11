Adolescente de 16 años se encuentra internado tras ser atropellado por un ómnibus interdepartamental

Un adolescente de 16 años se encuentra internado luego de ser atropellado por un ómnibus interdepartamental este lunes por la tarde. El siniestro ocurrió en avenida General Flores y Carreras Nacionales, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales.

De acuerdo a la información policial, los agentes ya se encontraban en la zona al momento del incidente, trabajando en tareas operativas, y auxiliaron rápidamente al menor. Tras el impacto, el joven quedó tendido en la vía pública pero consciente. Los policías le brindaron asistencia hasta el arribo del personal médico, que dispuso el traslado del adolescente a un centro asistencial.

El conductor del ómnibus, un hombre de 48 años, explicó que circulaba por la avenida General Flores hacia el oeste, habilitado por el semáforo, cuando dos peatones cruzaron corriendo por la calle Carreras Nacionales. El vehículo impactó contra uno de ellos.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. Por su parte, la Policía de Tránsito efectuó la espirometría al conductor, con resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. También fueron relevadas las cámaras ministeriales que registraron el hecho.

Enterada la Fiscalía Penal de Flagrancia de 10º turno, dispuso varias actuaciones.