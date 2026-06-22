Los dos jugadores que recuperó Jorge Bava en Nacional mientras realizan la pretemporada en Solanas

El Nacional de Jorge Bava continúa realizando su mini pretemporada en Solanas con la mira puesta en un segundo semestre donde pretende revertir la imagen mostrada al comienzo del año, donde perdió más de lo que ganó en el Torneo Apertura y no avanzó a octavos de Copa Libertadores.

En la interna del Bolso ya pasaron página y tienen el foco puesto en el reacondicionamiento físico después de algunos días de licencia. El plantel entrena en el complejo deportivo situado en Portezuelo desde el miércoles 17 de junio, y permanecerá allí hasta el viernes 26.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que Maxi Silvera y Baltasar Barcia están a la par del grupo. “Están entrenando los dos con normalidad”, acotaron desde el club, que hace varios días los tiene realizando la totalidad de las prácticas.

Maxi Silvera celebrando el 1-0 parcial de Nacional ante Wanderers en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

El delantero de 28 años había sufrido un “edema muscular adyacente a la cicatriz del anterior desgarro en gemelo interno de la pierna izquierda, sin evidencia ecográfica de rotura fibrilar” el pasado jueves 28 de mayo, lo que le impidió jugar el último partido del grupo B de copa ante Coquimbo Unido y los cruces ante Deportivo Maldonado y Juventud por el Torneo Intermedio.

El reto pendiente del atacante es recuperar su mejor versión dado que tuvo un primer tramo irregular entre cuestiones musculares y la falta de gol, en medio de un rendimiento colectivo bajo.

Hasta el momento, Silvera lleva tres goles anotados y dos asistencias en 16 juegos.

Por su parte, el extremo de 25 años viene de recuperarse de un edema muscular en bíceps femoral derecho que le impidió estar a disposición en los últimos tres cruces por el Intermedio antes del parate por la disputa del Mundial 2026.

En el esquema de Bava, el exjugador de Boston River tiene un rol importante por su capacidad para ocupar varios sectores. De hecho, lo ha utilizado de carrilero y también de extremo, según el plan de partido.