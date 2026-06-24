Bruno Zuculini arribó a Uruguay para sumarse a Nacional: “Llego a un gran club; no lo dudé ni un segundo”

Bruno Zuculini ya está en Uruguay para transformarse oficialmente en nuevo jugador de Nacional. El mediocampista argentino arribó este miércoles al país y, antes de realizarse la revisión médica, dialogó con el programa Fuera de Juego de Carve Deportiva, donde mostró toda su felicidad por incorporarse al conjunto tricolor.

“Emocionado, muy feliz, muy contento de estar acá. Llego a un gran club, con una gran historia, y quiero ser parte de la misma”, expresó el futbolista, que llega procedente de Racing Club de Avellaneda.

Zuculini aseguró que siempre tuvo una gran imagen de Nacional y recordó los antecedentes que lo vinculaban con la institución. “Me tocó enfrentarlos acá y me llamó mucho la atención lo que era la gente de local. La historia de Nacional, históricamente, es la de un club muy importante”, sostuvo.

El volante también reveló que el interés de los albos viene desde hace varios años. “Nacional me fue a buscar, se interesó muchísimo en mí. Preguntaron por mí con mucho respeto y mucho entusiasmo. En su momento había hablado mucho con el Chino (Álvaro Recoba) y no se dio mi llegada”, explicó.

Además, destacó especialmente el papel que tuvo Sebastián Eguren en las negociaciones. “Hace tres años que veníamos en contacto. Que se interioricen de tu situación, que te consulten todos los años si quería venir... Sebastián Eguren se manejó con mucho respeto conmigo. En esta oportunidad se dio la posibilidad y no lo dudé ni un segundo”, afirmó.

Consciente de que se incorpora algunos días después que el resto del plantel, Zuculini adelantó que llega en buenas condiciones físicas. “Llegué tarde, seguramente el profe va a tener algo preparado para mí. Tenía pensado llegar unos días antes, pero ya deseando hacerme la revisión médica e irme esta misma noche a Solanas, con muchas ganas de estar con mis compañeros nuevos”, señaló.

Respecto a sus características dentro del campo de juego, se definió como un futbolista de marca y sacrificio. “Soy un volante central, me gusta jugar de cinco tapón, pero me acomodo a lo que pida el técnico y a lo que necesite el equipo”, explicó.

También reveló que comenzó a prepararse apenas supo del interés concreto de Nacional. “Cuando me enteré de esta posibilidad empecé a entrenar y a cuidarme. Me tomé solo cinco días de vacaciones; hace quince días que estoy entrenando y preparándome esperando esta chance”, comentó.

Por otra parte, contó que recibió múltiples mensajes de apoyo de hinchas tricolores y destacó el rol de un uruguayo que hoy milita en Racing. “Martirena, que es hincha del Bolso, me volvió loco desde el primer momento cuando supo que podía venir. Además, me ha llegado mucho mensaje con entusiasmo por mi llegada en redes sociales, así que estoy muy agradecido por el cariño”, dijo.

Finalmente, el argentino confesó su cercanía con el fútbol uruguayo y mencionó a una de las figuras de la selección celeste. “A Nico De la Cruz lo quiero mucho, por eso miro mucho Uruguay también en el Mundial”, cerró.