Estilista de Darwin Núñez muestra el paso a paso para el look en trenzas del delantero uruguayo en el Mundial

Además de enfocarse en su rendimiento dentro de la cancha, Darwin Núñez también cuida cada detalle de su imagen durante el Mundial 2026. El delantero de la selección uruguaya encontró en las trenzas africanas uno de sus sellos distintivos en esta Copa del Mundo, y detrás de ese look hay un especialista que acompaña de cerca al futbolista.

Se trata de Blake, un reconocido estilista especializado en trenzas africanas que divide su actividad profesional entre Barcelona y Miami. El profesional fue elegido por Núñez para encargarse de su imagen durante el torneo y ha compartido en redes sociales parte del trabajo que realiza antes de cada presentación de la Celeste.

En las horas previas a los encuentros ante Arabia Saudita y Cabo Verde, Blake publicó videos del backstage en los que se observa el minucioso proceso de elaboración de las trenzas. Las imágenes muestran el trabajo completamente artesanal, realizado a mano y con especial atención a cada detalle hasta llegar al resultado final.

"Gracias a Darwin Núñez por confiar en mí para este Mundial", escribió el estilista y arrobó también a la Asociación Uruguaya de Fútbol. "¡Vamo arriba!", cerró el posteo Blake el estilista en una de sus publicaciones. En otro posteo agregó: "Unas mini-braids de Mundial para Darwin Núñez.

Los videos concluyen con el momento en que Núñez observa el resultado frente al espejo. Tras examinar el peinado, el delantero da su aprobación con una breve pero contundente expresión: "Buenísimo".

La relación entre ambos no se limita a las sesiones de peinado. Blake también acompaña a la selección uruguaya desde las tribunas y suele compartir imágenes alentando a la Celeste en los estadios donde disputa sus partidos.

Con casi una década de experiencia en el rubro, el estilista se ha convertido en una referencia en el mundo de las trenzas africanas. Además de atender clientes, desarrolla una importante actividad docente mediante cursos y capacitaciones para quienes desean aprender el oficio.

En sus programas de formación promete enseñar desde los conceptos básicos hasta técnicas avanzadas, con el objetivo de que los alumnos puedan profesionalizarse y transformar ese conocimiento en un emprendimiento rentable, incluso sin experiencia previa.

Mientras Uruguay se prepara para el decisivo encuentro del viernes frente a España, todo indica que Darwin Núñez podría volver a ser titular. Y, como ocurrió en los partidos anteriores, es probable que el delantero salte al campo con un look que ya se ha transformado en una de las imágenes más características de la selección uruguaya en este Mundial.