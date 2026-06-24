Las dos ofertas que recibió Nacional por Diente López, por qué no prosperaron y la meta que le quedó pendiente

El futuro de Nicolás "Diente" López todavía es una incógnita después de que Nacional decidiera no tenerlo en cuenta para el segundo semestre. El delantero de 32 años, que tuvo un primer semestre irregular entre lesiones y vaivenes en su desempeño, tiene contrato hasta diciembre.

Allegados al futbolista aseguran que el deseo del jugador era quedarse hasta fin de año con la mira puesta en cumplir los objetivos colectivos, pero también dejar su huella personal convirtiéndose en el tercer máximo goleador del Bolso en el siglo XXI. Tiene 53 y quedó a tres de Alexander "Cacique" Medina.

El segundo lugar le corresponde a Richard “Chengue” Morales con 66 goles en 171 compromisos oficiales, al tiempo que en la cima está Gonzalo Bergessio por amplio margen al registrar 91 goles en 174 partidos.

Por esa razón le impactó la decisión del entrenador Jorge Bava, que optó por la continuidad de Maxi Gómez, su goleador, junto con Maxi Silvera y el juvenil Pavel Núñez. Por tanto, también saldrá Gonzalo Carneiro a la espera de que se resuelva si un club abona su cláusula de US$ 200.000 o si pacta una rescisión de contrato.

En el caso de López, el propio Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, reveló que llegaron dos ofertas por él. “Yo se las trasladé al padre, una de Sporting Cristal y otra de Independiente Medellín. Creo que una iba a prosperar, pero al final decidieron esperar y se decantaron por otro jugador. Después hay un par de equipos que sí siguen a la expectativa de lo que decida Nico López”, expresó en diálogo con #Minuto1 (Carve Deportiva).

Nicolás "Diente" López celebra el gol que marcó en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Durante este último pasaje por el tricolor López aportó 27 goles y nueve asistencias en 58 partidos entre toda la temporada 2025 y el primer tramo del 2026. Como ya informó Ovación, el atacante fue ofrecido a Lanús, vigente campeón de Copa y Recopa Sudamericana, pero el Granate rechazó cordialmente la posibilidad. “Lanús está buscando otra característica de ‘9’, es por eso. No estamos interesados”, le contestaron.

Por lo pronto, entrena en la Ciudad Deportiva Los Céspedes mientras el plantel realiza la mini pretemporada en Solanas Vacations Club, el complejo deportivo situado en Portezuelo, Maldonado.

Se quedarán allí hasta el viernes 26 de junio, luego tendrán descanso durante el fin de semana y volverán a la dinámica habitual en Montevideo con la mira puesta en el tramo final del año, donde se fijan como gran propósito el bicampeonato.