Alexis Martín Arias, el arquero que Jorge Bava conoce bien y se sumará a Nacional en las próximas horas

El arco es un puesto que se tornó prioridad para Nacional considerando que el titular habitual es Luis Mejía y que Ignacio Suárez no será tenido en cuenta después de un primer semestre donde tuvo un desempeño irregular en partidos claves. Es por esto que el tricolor cerró la llegada del argentino Alexis Martín Arias, que se sumará al equipo en las próximas horas tras estar defendiendo a Cerro Porteño.

El golero de 33 años será la tercera alta del tricolor de cara a la segunda parte del semestre y llega para pelear el puesto. Fue una pieza fija en el Ciclón de Jorge Bava que se consagró campeón del Torneo Clausura y de la Supercopa Paraguay 2025.

El entrenador lo dirigió en 18 encuentros donde mantuvo la valla invicta en 11 ocasiones y recibió nueve goles.

Tenía contrato vigente hasta diciembre del 2026 pero rescindió para sumarse al tricolor, por lo que se debió pagar la clausula de rescisión para que se dé su salida. Llegaría este viernes y firmaría contrato hasta 2028.

Viene de ser elegido como el mejor arquero de la liga paraguaya en la temporada pasada y en 2026 completó 25 partidos, entre Copa Libertadores y la primera de Paraguay, logrando 13 vallas invictas y habiendo recibido 19 goles.

El nacionalizado paraguayo se formó en Gimnasia y Esgrima La Plata y, antes de llegar a Cerro Porteño en 2024 (se va con 72 partidos, 35 vallas en cero), defendió el arco de Unión La Calera y O'Higgins de Chile y Argentinos Juniors de Argentina.

Nacional se instaló en Solanas Vacations Club para realizar una mini pretemporada que se extenderá hasta el próximo viernes 26 de junio y ya cuenta con Bruno Zuculini, quien arribó a Uruguay este miércoles, y el defensa Francisco Calvo.