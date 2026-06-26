Nacional completó sus fichas con Ignacio Xavier: el excapitán de Peñarol llega proveniente de Macabi

Nacional completó sus fichas nacionales tras acordar la llegada de Ignacio Xavier. El jugador que supo ser capitán de Peñarol viene de jugar en Hebraica Macabi.

El jugador ya supo ser dirigido por Álvaro Ponce, quien pidió la contratación del jugador que fue uno de los líderes del ascenso de ese equipo de Cordón, en la Liga de Ascenso 2022, donde además compartió plantel con Patricio Prieto.

Este último también repetirá del equipo de la pasada temporada, renovó por tres años más su contrato, al igual que Gianfranco Espíndola, aunque este último tiene la opción de salir al término del segundo. Las fichas se completan con la reciente incorporación de Gastón Semiglia, también campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-25, y Pablo Gómez, que repetirá en el equipo pero esta vez como ficha mayor.

En cuanto a los extranjeros la idea es contar con un base y seguramente con dos en el juego interno. La llegada de Xavier dejó sin lugar a Bernardo Barrera, que es negociado por Defensor Sporting. Además ya se habían confirmado las salidas de Luciano Parodi —con opciones de jugar en Brasil— y Agustín Méndez, que al pasar a ser ficha nacional defenderá a Goes.

Nacional apunta nuevamente a ser un equipo intenso, que si bien no parece ser primera opción entre los candidatos, seguramente sea un equipo que dé pelea por estar en la definición de la LUB.

Xavier es producto de la cantera de Bohemios, equipo con el que debutó en Primera en el Torneo Metropolitano 2018. Luego jugó dos temporadas en Goes, y en 2022 volvió a jugar el Metro y salió campeón con Cordón.

Después jugó dos temporadas en Peñarol: la 2023/24 y la siguiente (2024/25) en el plantel que lideró Jayson Granger y llegó a las finales, donde cayó ante Aguada en seis aprtidos. La temporada siguiente jugó en Hebraica Macabi y su último equipo fue Atenas, equipo que defendió en la última Liga de Ascenso 2025 (ex Metro).