Liga de Ascenso: Trouville quedó como único puntero tras ganar en alargue, en una jornada de los favoritos

La Liga de Ascenso abrió su cuarta fecha, donde destacó el triunfo de Trouville en alargue frente a Montevideo, que es uno de los dos invictos del torneo. Además triunfaron Olimpia, Tabaré y Lagomar.

El Mercado regaló el mejor partido de la jornada, donde la "T" parecía al entretiempo sumar otra victoria tranquila, sin embargo el local terminó vendiendo muy cara la derrota. Los de Sergio Delgado dejaron a su rival solo en ocho puntos en el último cuarto y lograron remontar una desventaja que llegó a ser de 17.

Montevideo, que llegó a perder por seis en el último minuto y medio, forzó a pérdidas a su rival que terminó con una altísima cifra (27) y logró igualarlo agónicamente con triple de Xavier Cousté, la gran figura de la noche con 31 puntos. El del Mercado parecía seguir de largo gracias a otro bombazo del oriundo de Yale y una conversión de Tomás De León le dio al local cinco de ventaja. Pero Trouville respondió a tiempo, con Nahuel Rodríguez de abanderado, que robó un par de pelotas, corrió y a libres el de Pocitos lo terminó cerrando con un score de 96-91.

Olimpia se afirmó como escolta. Aplastó a Larre Borges a domicilio (96-77), lo encaminó con un 30-19 en el primer cuarto y tuvo como destaque los 22 puntos de contraataque ante los nueve que anotó su rival. El de La Unión —que tuvo la baja de Manuel Oyenard— logró ponerse a tiro en el tercer cuarto, anotó 19 puntos de segunda oportunidad en 12 rebotes ofensivos, pero no pudo coronar ante un rival que repartió 28 asistencias y tuvo en Lucio Castellani a una gran figura, por sus 28 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

Tabaré tampoco tuvo inconvenientes. Fue a la cancha de Albatros y terminó venciendo con comodidad al Ave, 97-79. El Indio anotó 37 puntos en el primer cuarto, tuvo a Agustín Da Costa como figura en el arranque y luego agregó un partido descomunal de Jonathan Augustin-Fairell, que anotó 23 unidades y bajó 17 rebotes. Nicolás Scarabino terminó sosteniendo la diferencia con la longitud de su plantel, trayendo de la banca 28 puntos, que repartió en seis manos diferentes.

En la Costa Lagomar volvió a hacerse fuerte, pero no sin sufrir ante Olivol Mundial (93-82). El verde llegó a sacar hasta 23 puntos en el primer tiempo, con el caboverdiano Victor Andrade como su figura, que anotó 21 puntos, bajó 10 rebotes y repartió cinco asistencias. Pese a eso el Oli compitió, gracias a su 12/27 en triples llegó a ponerse a cuatro y con la pelota, pero el Lago se hizo fuerte defensivamente en el cierre y lo terminó cerrando sin problemas.

Trouville quedó como único líder con récord de 4-0, pero el otro invicto, Stockolmo, jugará este miércoles en busca de mantener su invicto cuando visite a Colón a partir de las 20:15. A la misma hora Urupan recibirá a Sayago y Marne a Verdirrojo.