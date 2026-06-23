El descargo de Joaquín Rodríguez al conquistar la Liga Uruguaya con Peñarol: "Sé la persona que soy y lo que hago"

Peñarol es el campeón del básquetbol uruguayo luego de 44 años y uno de los responsables también es Joaquín Rodríguez, porque aunque apenas jugó las últimas dos finales, fue un recambio de enorme jerarquía que pudo concretar el club por la inoportuna lesión de Norris Cole en plena definición con Aguada.

La llegada del mercedario —que jugó la temporada 2025/26 en el Casademont Zaragoza de la prestigiosa Liga ACB de España— al aurinegro destapó la polémica entre los hinchas aguateros por el pasado del jugador en el club que lo reclutó desde Remeros de Mercedes y lo trajo a la Liga Uruguaya de Básquetbol.

En los últimos días el basquetbolista fue objetivo de innumerables críticas es insultos de parte de la parcialidad aguatera, que incluso le dedicó dos trapos en la quinta final que fue su debut con la camiseta amarilla y negra. Y una vez que conquistó el título con Peñarol, tuvo oportunidad para hacer su descargo.

"La verdad que estoy muy contento por haber podido ayudar a este equipo a conseguir su objetivo. No era nada sencillo, tenía que estar a la altura en un momento muy difícil y creo que pude ayudarlo que es lo que me deja más tranquilo. Que los pude ayudar desde mi lugar para conseguir el campeonato, porque también conozco a la mayoría y sé lo que han sufrido, lo que cuesta ganar un torneo acá", dijo Rodríguez al principio.

Y continuó agradeciéndole a Peñarol: "Así que me pone muy contento por la dirigencia y le agradezco a Peñarol por haber confiado en mí, por el esfuerzo que hicieron. Así que muy feliz por toda esa gente y por los compañeros que los pude ayudar".

Enseguida aseveró: "Un trabajo importante para una decisión tan difícil. Porque era una decisión muy muy difícil para mí, yo ya lo dije: me costó muchísimo, te duele mucho, tenés que pasar por cosas muy duras. Pero también estoy muy feliz y agradecido con la familia que tengo: agradecido con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, agradecido con la gente que me rodea. Sé la persona que soy, sé lo que hago, me dedico a esto. Agradecido a la mujer que tengo, la mujer que la vida me puso adelante, así que a Lala se lo voy a agradecer siempre".

"Y bueno, esto es un trabajo, ya lo dije. Yo tenía que venir acá a hacer mi trabajo. Traté de comportarme lo más profesional posible, porque tampoco corresponde que yo haga nada para afuera, porque no tengo por qué. Les soy agradecido por lo que ellos hicieron por mí, porque yo tuve la oportunidad de jugar en Aguada. Y a todas las barbaridades y a todas las cosas fuera de lugar, las mentiras que han dicho, creo que no corresponde ni contestarles, ni mucho menos, porque me voy a comportar como un caballero, que creo que así es como tiene que ser", sentenció.

