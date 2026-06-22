Aguada vs. Peñarol en vivo: el Carbonero va por el título ante un rojiverde que busca estirar las finales

Peñarol va por un título en primera 44 años después, cuando se vuelva a medir en el Antel Arena con Aguada a partir de las 21:15 horas, por la sexta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol en una serie que lidera 3-2. Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Julio Dutra y Diego Ortiz.

El partido lo pasará VTV, canal que se encuentran en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para sintonizarlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que pasa todos los partidos del torneo.

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El Carbonero viene imponerse por 80-71 con un enorme estreno de Joaquín Rodríguez, el jugador de la selección que llegó en reemplazo de Norris Cole fue el gran líder ofensivo del equipo, le permitió al Mirasol abrir la cancha con el tiro de tres puntos, incluso puso una bomba decisiva cuando el equipo estaba 12 abajo cerca del cierre del tercer cuarto y parecía perdido en el juego.

Aguada, que hizo una gran labor defensiva para evitar los rompimientos y tuvo en su balance un aspecto importante para evitar corridas, ahora deberá reajustar sobre el tiro de tres de su rival, algo que por diseño defensivo había dado del juego 2 en adelante, con ajustes sobre Sklyer Hogan, y Santiago Vescovi cuando volvió a cancha, pero al agregar una efectiva mano su rival, seguramente a Leandro Taboada le toque reajustar para poder nuevamente llevar un partido de score bajo, que fue su virtud en el partido pasado.

Si bien el rojiverde ha sido el dominador del ritmo, bajando los momentos de alto vértigo de Peñarol, precisa mayor solidez en el cinco contra cinco, donde Luis Santos fue sin dudas su punto a mejorar. Habrá que ver la situación de Santiago Vidal, que terminó con una dolencia en el partido pasado y si bien su participación estaba en duda, estará a la orden del equipo más allá de estar mermado físicamente.

Peñarol también tiene margen de mejora, del juego 3 en adelante no ha logrado imponer su vértigo sacando pequeños pasajes, pero tuvo una gran versión en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, donde absorbió muy rápido un déficit de 13 puntos y se fue cinco arriba al descanso largo. Sin dudas la llegada de Rodríguez es un alta fundamental para el equipo en este rol, siendo uno de los defensores más importantes de la selección, mostrando otra versión en esa faceta previo a partir del país, y además fue importante en la generación, algo que el Carbonero podía llegar a perder ante la ausencia de Cole, que había tomado ese rol con Vescovi lesionado.