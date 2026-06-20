Los hinchas de Aguada no se olvidaron de Joaquín Rodríguez tras pasar a defender a Peñarol: así fue la reacción

La llegada de Joaquín Rodríguez para disputar las últimas tres finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol en Peñarol causó indignación en el hincha de Aguada. El oriundo de Remeros Mercedes dio sus primeros pasos en el básquetbol profesional en el rojiverde y el público no le perdonó que llegara a definir el campeonato frente a ellos.

Su salida al calentamiento fue con insultos, su nombre en la presentación olímpica fue con una ensoredecedora silbatina y sus primeros minutos en cancha fueron acompañados por el cántico: "El que no salta es un traidor". Así recibió el hincha Aguatero a un jugador que partió a Argentina como campeón, pero que volvió con un clima hostil en su contra.

👉 Así recibió la hinchada de Aguada, en la quinta final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, al ex-Aguada y nueva incorporación de Peñarol, Joaquín Rodríguez.



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En las redes ya habían circulado billetes con su rostro y en cancha aparecieron banderas en alusión a la "traición". "Tu padre te educó vos lo traiciona$te" mostró una de las banderas que enseñó la "Brava Muchachada". El mensaje refiere a Nazar Rodríguez, padre del jugador que fue capitán y escribió historia con el club rojiverde.

En una entrevista para la web oficial de FIBA en 2021 Joaquín comentó su especial sensación con el hincha y lo que significó su padre para Aguada. "En ese club con tanto fanatismo la gente exigía que me dieran ese tiempo en cancha, le gustaba verme. Además, mi viejo fue capitán de Aguada y era muy querido", expresó el mercedario, pero ese sentimiento del hincha pareció quedar a un lado a la hora de definir el título.

Joaquín Rodríguez en la previa de la quinta final entre Peñarol y Aguada. Foto: Estefanía Leal.

Por su parte, el público Carbonero salió a respaldar a su nuevo jugador, aplausos, aliento y hasta apareció en el corazón de la hinchada una persona con la camiseta número 14 de la selección, precisamente la que porta el mercedario.

Hincha de Peñarol con la camiseta de la selección de Joaquín Rodríguez. Foto: Estefanía Leal.

En cancha aportó su cuota habitual, robó dos pelotas en sus primeros minutos y aportó su enorme mano de tres puntos, la que lo llevó a disputar la liga FIBA más importante del Mundo.